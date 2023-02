Un journaliste qui a rapporté en direct le deuxième tremblement de terre en Turquie s’est arrêté pour transporter une fille en lieu sûr

Des secouristes et des volontaires mènent des opérations de recherche et de sauvetage dans les décombres d’un immeuble effondré, à Diyarbakir, le 6 février 2023. (Ilyas Akengin/AFP via Getty Image)

Un journaliste du média turc A News couvrait en direct les efforts de sauvetage après le tremblement de terre.

Son émission a été interrompue par le début d’un deuxième tremblement de terre, selon une vidéo de The Telegraph.

La journaliste a couru vers une petite fille, l’a portée en lieu sûr et a essayé de la calmer.

Un journaliste a abandonné son émission en direct alors qu’il faisait un reportage sur tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 en Turquie pour qu’il puisse mettre une petite fille en lieu sûr.

Yuksel Akalan, journaliste du média turc A News, rendait compte lundi des efforts de sauvetage à la suite du premier tremblement de terre. Akalan filmait avec son caméraman dans une rue de Malatya, en Turquie, par Nouvelles de la SCB.

Mais l’émission d’Akalan a été interrompue lorsqu’il a été pris au milieu d’un puissant deuxième tremblement de terre, une vidéo publiée par Le télégraphe et Reuters a montré. Dans la vidéo, on voit Akalan courir pendant que le sol tremble. Des sirènes peuvent être entendues retentir en arrière-plan et des structures peuvent être entendues s’écraser au sol.

Selon Le télégrapheAkalan a déclaré dans la vidéo: “Alors que nous nous dirigions vers les décombres pour filmer les efforts de recherche et de sauvetage, il y a eu deux répliques consécutives avec un bruit fort et le bâtiment que vous voyez sur ma gauche a été abattu.”

La vidéo coupe ensuite le journaliste courant vers une jeune fille en détresse, la soulevant et l’emmenant dans la rue.

Après avoir déposé la fille en pleurs, on voit Akalan la réconforter et lui dire de rester calme, selon les sous-titres de The Telegraph. Il a ensuite repris son émission.

Le premier tremblement de terre a été l’un des plus forts à avoir frappé la région depuis plus de 100 ans. Il a été suivi d’un deuxième tremblement de terre, qui avait une magnitude de 7,5 sur l’échelle de Richter et a frappé la province de Kahramanmaras dans le sud de la Turquie à 13h24 heure locale, par Bloomberg.

Le nombre de morts des tremblements de terre a dépassé 4 300 et devrait augmenter, a rapporté CNN.

Les représentants de A News n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.