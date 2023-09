Un journaliste présente au Congrès mexicain de prétendus « cadavres d’extraterrestres non humains » lors d’une audience sur les ovnis : « Nous ne sommes pas seuls »

Des « cadavres d’extraterrestres non humains » vieux de 1 000 ans ont été présentés mardi dans des vitrines en verre devant le Congrès mexicain lors de sa première audience sur les ovnis.

« Ce sont des êtres non humains qui ne font pas partie de notre évolution terrestre », a témoigné sous serment le journaliste et ufologue mexicain Jaime Maussan.

Alors que deux petits spécimens momifiés – vus avec trois doigts sur chaque main – étaient dévoilés, Maussan a déclaré que des chercheurs de l’Université nationale autonome du Mexique ont effectué une analyse au carbone 14 qui a déterminé que les cadavres avaient environ 1 000 ans.

Il a affirmé que les prétendus corps avaient été retrouvés fossilisés dans des mines de Cusco, au Pérou, dans une couche de terre de diatomées ou d’anciennes algues phytoplanctoniques.

« Ce ne sont pas des êtres qui ont été découverts après l’épave d’un OVNI. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomées et ont ensuite été fossilisés », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard : « Qu’ils soient extraterrestres ou non, nous ne le savons pas, mais ils étaient intelligents, et ils ont vécu avec nous. Ils devraient réécrire l’histoire.… Nous ne sommes pas seuls dans ce vaste univers, nous devrions embrasser cette réalité.

Grâce à des tests, a affirmé Maussan, des scientifiques mexicains ont déterminé que plus de 30 % de l’ADN des spécimens était « inconnu ». On aurait découvert qu’un spécimen contenait ce qui semblait être des ovules ou des ovaires, tandis qu’un autre contenait des implants de métaux rares, tels que l’osmium.

The Independent a noté que Maussan, un journaliste d’investigation qui étudie les phénomènes extraterrestres depuis des décennies, a été lié à des allégations antérieures de découvertes extraterrestres démystifiées, notamment cinq momies découvertes au Pérou en 2017, déterminées plus tard comme étant des restes d’enfants humains.

Ryan Graves, fondateur d’Americans for Safe Aerospace et ancien pilote de F-18 avec plus d’une décennie de service dans la marine américaine, était également présent mardi à l’audience du Congrès mexicain. Graves était l’un des trois vétérans américains devenus lanceurs d’alerte sur les ovnis qui ont témoigné devant un sous-comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis en juillet, affirmant que les ovnis posaient des risques pour la sécurité nationale.

« Il est arrogant de penser que nous sommes seuls dans l’univers, l’existence de ces êtres est probablement antérieure à la présence humaine sur Terre », a déclaré l’astrophysicien de l’Université Harvard Avi Loeb lors de l’audience du Congrès mexicain mercredi, par vidéoconférence, selon le journal mexicain. El País.

Un autre témoin a témoigné sous serment au sujet de quatre expériences inexpliquées impliquant des objets volants non identifiés. Lors d’un incident présumé survenu en 1975, un groupe de 13 avions volaient ensemble en formation lorsque l’un d’eux a été intercepté par un objet volant non identifié, forçant l’avion à changer de route et à atterrir.

Enrique Kolbeck Vergara, pilote et contrôleur aérien mexicain avec 48 ans d’expérience, a déclaré à l’audience, selon El País, qu’en juillet 1994, un avion d’Aeroméxico au départ de Guadalajara aurait été intercepté par un objet volant non identifié au-dessus de Mexico. . Cela a donné lieu à plusieurs appels à la tour de contrôle sur une période de 30 minutes exprimant leur inquiétude quant au phénomène qui entraînerait l’écrasement de l’avion au sol sur l’avenue Insurgentes, a-t-il déclaré.

Lors d’un autre incident survenu en 2002, un pilote de Morelia a retardé le décollage de la piste avant d’exprimer à la tour de contrôle son inquiétude car, ce faisant, son avion a failli entrer en collision avec 15 à 20 objets inexpliqués d’apparence métallique d’environ 20 mètres de diamètre qui s’élevaient. et tombant lentement.

Le quatrième incident présumé, tel que relayé par Vergara, impliquait une patrouille de l’armée de l’air mexicaine utilisant un radar de haute technologie et un équipement de détection de chaleur pour tenter de découvrir les itinéraires clandestins du trafic de drogue, et à la place elle a repéré un objet volant qui a traversé le Golfe, a intercepté l’avion, l’ont encerclé et abandonné, au cours d’une opération qui n’a duré que 30 minutes.

« Ce ne sont pas des mythes ou des légendes, des phénomènes comme celui-ci compromettent la sécurité de l’espace aérien, avec des technologies bien supérieures et différentes », a-t-il déclaré. « Ce sont des navires qui sont apparemment conduits par la volonté d’une navigation déterminée, qui manœuvrent et se conduisent différemment de ce que l’on sait, qui apparaissent et disparaissent et qui violent les lois et règlements. »