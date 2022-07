À maintes reprises, les médias sociaux ont agi comme un lanceur d’alerte lorsqu’il s’agit de mettre en lumière certains actes inacceptables de harcèlement ou d’injustices. Une vidéo fait le tour d’internet, ce qui divise une nouvelle fois Twitter. La vidéo montre une journaliste en train de gifler un garçon debout à côté d’elle pendant qu’elle enregistre une pièce à la caméra. La vidéo montre la journaliste faisant un reportage sur la récente célébration de l’Aïd al-Adha, lorsqu’elle s’est arrêtée et a giflé un garçon.

La vidéo s’ouvre sur elle parlant au milieu d’une foule de spectateurs rassemblés autour d’elle. Pendant qu’elle faisait son reportage devant la caméra, on peut voir deux garçons debout à sa gauche et à sa droite se parler. L’instant d’après, celui à sa gauche, qui tient une bouteille d’une boisson gazeuse rouge à la main, peut être vu en train de faire des gestes, et la main de l’autre garçon se présente devant la caméra. Dès que cela s’est produit, elle a interrompu son rapport et a giflé le garçon sur la droite. On ne sait pas si le garçon avait dit quelque chose pour la mettre en colère.

Sa décision de prendre le garçon à partie a suscité un débat sur Internet. Alors qu’une section d’Internet est confuse et essaie de comprendre la raison pour laquelle elle a frappé le garçon, plusieurs ont strictement dénoncé sa violence. Il y en avait d’autres qui l’appréciaient et la félicitaient pour avoir pris des mesures strictes sur place.

elle est si réelle pour ça https://t.co/adS1MRGx83 — εïз riya (@oatdudh) 12 juillet 2022

il était irritant. Vous pouvez voir la bouteille de piqûre depuis le début et le gars en robe noire lui a donné à faire devant elle – elena musc (@AnmolAleena) 11 juillet 2022

Après avoir été critiquée, la journaliste Maira Hashmi s’est adressée à Twitter pour expliquer pourquoi elle avait fait ce qu’elle avait fait. Elle a affirmé que le garçon harcelait une famille pendant la vidéo, ce qui bouleversait ladite famille.

یہ لڑکا انٹرویو کے دوران فیملی کو تنگ کر رہا تھا _جسکی وجہ سے فیملی پریشان ہوگئی تھی__میں نے پہلے پیار سے سمجھایا کے ایسا نہیں کرو مگر سمجھانے کے باوجود یہ لڑکا نہیں سمجھا اور زیادہ ہُلّڑ بازی کررہا تھا_ جس کے بعد مجھے زیب نہیں دیا کہ اسے اور موقع دیکر برداشت کیا جائے ؟ pic.twitter.com/4jmuSsInYg – Maira Hashmi (@MairaHashmi7) 11 juillet 2022

Elle a dit qu’elle ne voulait plus que cela soit toléré.

