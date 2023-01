Un journaliste pakistanais accusé d’avoir divulgué des données fiscales obtient une caution

L’ordonnance du tribunal pour la libération de Shahid Aslam est intervenue moins d’une semaine après que l’Agence fédérale d’enquête a perquisitionné son appartement à Lahore et l’a transporté dans la capitale Islamabad.

ISLAMABAD – Un tribunal pakistanais a accordé mercredi une caution à un journaliste chevronné après son arrestation par des enquêteurs fédéraux dans la ville orientale de Lahore, a indiqué sa chaîne d’information. Il était soupçonné d’avoir divulgué les détails fiscaux de l’ancien chef de l’armée du pays et de sa famille.

La chaîne d’information BOL, pour laquelle Aslam travaille, a rapporté mercredi qu’un tribunal d’Islamabad avait approuvé la libération sous caution d’Aslam et qu’il devait être libéré jeudi après l’achèvement des formalités administratives.

Cette évolution survient un jour après que le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, a demandé au Pakistan de libérer Aslam et de permettre aux médias de rendre compte librement et indépendamment des responsables militaires.