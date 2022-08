Un journaliste mexicain tué dans une embuscade après avoir publié un article sur des politiciens locaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un journaliste mexicain a été pris en embuscade et assassiné par des hommes armés dans la ville de Chilpancingo lundi.

Le chroniqueur Fredid Roman a été tué alors qu’il se trouvait dans sa voiture après que deux agresseurs armés lui ont tendu une embuscade alors qu’il rentrait du travail. Roman venait de terminer la publication d’une chronique sur l’implication des politiciens locaux dans la disparition de 43 étudiants en 2014, a rapporté Reuters.

Il n’est pas encore clair si l’attaque visait Roman à cause de son travail.

Le meurtre survient au milieu d’une violence écrasante dans tout le pays de la part des cartels mexicains. Le président mexicain Lopez Obrador a exhorté les citoyens à rester calmes dans un communiqué la semaine dernière.

“Je veux dire au peuple mexicain de se calmer, qu’il y a une gouvernance, qu’il y a de la stabilité”, a déclaré López Obrador lors d’une allocution du Palais national à Mexico .

Obrador a ensuite reproché à ses adversaires “conservateurs” d’avoir exagéré le problème.

“En même temps, il y a un intérêt de la part de nos adversaires, les conservateurs, à magnifier les choses, à faire du journalisme tabloïd, à sensation”, a-t-il ajouté. “Je ne sais pas s’il y avait un lien, une main cachée, si cela avait été mis en place. Ce que je sais, c’est que nos opposants, les conservateurs corrompus, aident à la propagande noire.”

Le discours d’Obrador est intervenu après des jours de violence de cartel qui ont fait 11 morts. D’autres violences à travers le pays ont vu plus de deux douzaines de dépanneurs appartenant à la même chaîne nationale s’enflammer.

Pendant ce temps, le gouvernement américain a exhorté ses employés basés à Tijuana à s’abriter sur place au milieu de la violence.

“Le consulat général des États-Unis à Tijuana est au courant de plusieurs incendies de véhicules, de barrages routiers et de fortes activités policières à Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada et Tecate”, a déclaré le consulat plus tôt en août. “Les employés du gouvernement américain ont reçu l’ordre de s’abriter sur place jusqu’à nouvel ordre.”