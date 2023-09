Un journaliste mexicain arrêté aux États-Unis en 2017 peut demander l’asile

Un juge de l’immigration d’El Paso a ordonné l’expulsion de Gutiérrez Soto en juillet 2017, affirmant qu’il ne pensait pas que le journaliste faisait face à des menaces de mort et risquait d’être blessé s’il était expulsé. Gutiérrez Soto a fait appel et a passé neuf mois en détention pour immigrants aux États-Unis tandis qu’un groupe d’étudiants en droit de l’Université Rutgers s’efforçait d’obtenir sa libération.

Le même juge a de nouveau rejeté les demandes de Gutiérrez Soto en 2019, mais il a pu rester aux États-Unis pendant que le Bureau of Immigration Appeals réexaminait son cas.

Les juges ont cité le « travail journalistique critique de Gutiérrez Soto à l’égard de l’armée » et ont déclaré qu’il « craignait avec raison d’être persécuté au Mexique ». Les responsables du Département d’État américain ont également fourni des lettres de soutien à Gutiérrez Soto et attesté des dangers auxquels il était confronté.

Gutiérrez Soto, aujourd’hui âgé de 60 ans, travaillait comme reporter dans la ville d’Ascensión, dans l’État de Chihuahua, au nord du Mexique, en 2008, lorsqu’il a été menacé après avoir rapporté que des habitants étaient volés et extorqués par des responsables militaires mexicains.

La ville, située le long d’une grande autoroute mexicaine à l’ouest de Ciudad Juarez, est depuis longtemps une plaque tournante du trafic de drogue et des activités des cartels.

Gutiérrez Soto a traversé la frontière vers le Texas avec son fils alors adolescent peu après que leur maison ait été saccagée par des soldats et une source confidentielle lui a dit que son nom figurait sur une liste de cibles militaires.

La corruption dans les rangs des forces de sécurité mexicaines, y compris dans l’armée, constitue depuis longtemps une menace pour les journalistes qui prennent de graves risques personnels pour dénoncer la corruption et les abus. Le Comité pour la protection des journalistes classe le Mexique comme l’un des endroits les plus dangereux au monde pour les journalistes, en dehors d’une zone de guerre. Plus de 150 journalistes ont été tués au Mexique au cours des trois dernières décennies, selon l’organisation.