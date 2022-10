Un journaliste lauréat du prix Pulitzer explique comment l’université est devenue si chère

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Le coût moyen pour fréquenter un collège privé en 1970 était d’environ 3 000 $ par année. Aujourd’hui, cela coûte plus de 50 000 $. Comment nous sommes arrivés à ce point, et ses conséquences apparemment sans fin sur les familles et la société américaine, sont les questions explorées dans Will Bunch nouveau livre“Après la chute de la tour d’ivoire : comment l’université a brisé le rêve américain et fait exploser notre politique et comment y remédier.” Bunch est un prix Pulitzer– journaliste primé et chroniqueur d’opinion national pour The Philadelphia Inquirer. Notre discussion ci-dessous a été éditée et condensée pour plus de clarté.

“Nous avons choisi de privatiser l’enseignement supérieur plutôt que d’en faire un bien public”

Annie Nova : Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles l’université aux États-Unis est devenue si chère ? Will Bunch : Certains de ces administrateurs reçoivent des salaires discutables. En outre, de nombreuses écoles pensent que la meilleure façon de concourir pour les nouveaux étudiants n’est pas le prix mais le prestige, offrant des avantages de luxe – pensez : rivières paresseuses ou murs d’escalade. Mais la réponse globale est que nous avons choisi de privatiser l’enseignement supérieur plutôt que d’en faire un bien public. Le soutien des contribuables aux universités publiques a chuté dans la plupart des États. Dans mon propre état, la Pennsylvanie, il est passé de 75 % du coût à seulement 25 %. Les élèves et leurs familles sont invités à combler la différence substantielle. AN : Quelles ont été les conséquences de ces prix élevés ? WB : L’impact de cette décision de privatiser l’enseignement supérieur, qui s’est déroulée sans grand débat public, a été énorme. L’impact le plus évident a été tLa montagne de 1,75 billion de dollars de dette étudiante américaine, soit plus que ce que les Américains doivent sur toutes nos cartes de crédit, et qui ne sera que quelque peu atténuée par la récente décision du président Biden sur l’annulation de la dette. Les jeunes avec ces dettes qui pèsent sur eux ont reporté l’achat ou la location d’une maison, l’achat d’une voiture, voire le mariage. Pourtant, les impacts encore plus importants sont politiques et sociaux. Le manque d’accès à l’université et d’abordabilité a provoqué d’énormes ressentiments et griefs, tant chez ceux qui sont en lock-out sans diplôme que chez ceux qui ont tant emprunté pour en obtenir un. En savoir plus sur les finances personnelles :

“Beaucoup de jeunes votent avec leurs pieds en évitant une éducation universitaire”

AN : Où voyez-vous aller les prix des universités ? Vont-ils seulement empirer ? WB : Dans les années 2020, de nombreux jeunes votent avec leurs pieds en évitant les études collégiales en raison de la perception que cela n’en vaut peut-être plus la peine. Les inscriptions ont sensiblement baissé, alors même que la pandémie s’atténue. En conséquence, de plus en plus d’écoles – en particulier celles du milieu de la pyramide – cherchent des moyens de réduire les frais de scolarité ou d’offrir plus d’aide. Cela dit, je ne crois pas que le prix des études universitaires chutera de façon spectaculaire sans que les États réduisent les frais de scolarité dans les universités publiques et sans un regain d’intérêt pour les universités communautaires gratuites.

AN : Dans quelle mesure ces changements sont-ils réalisables à ce stade ? WB : Rendre les universités publiques de 4 ans gratuites ou presque gratuites coûterait cher et nécessiterait de nouvelles sources de financement. le sénateur Bernie Sanders, [I-Vt.]a proposé une fois une taxe sur les transactions de Wall Street, tandis que la sénatrice Elizabeth Warren, [D-Mass.], a soutenu un impôt sur la fortune. Il suffirait de quelques membres progressistes supplémentaires du Congrès. AN : Quel rôle les prêts étudiants du gouvernement ont-ils joué dans la hausse des coûts des études supérieures ? WB : Le gouvernement – ​​fédéral et étatique – a joué un rôle énorme dont on ne parle pas. Ronald Reagan, qui a été élu gouverneur de Californie en 1966 en se présentant contre la protestation étudiante, était l’avatar du mouvement de privatisation de l’université. En tant que président, son administration a réduit les subventions Pell et a créé un système dans lequel le Congrès a poussé davantage les coûts universitaires dans les prêts pour les étudiants et les parents, supprimant les limites d’emprunt qui tenaient compte de la spirale ascendante des coûts. Le programme Parent Plus, par exemple, a peu de restrictions sur le crédit ou sur le montant pouvant être emprunté, et les participants désireux d’envoyer leur enfant dans le collège de leurs rêves se retrouvent parfois avec des centaines de milliers de dollars de dettes.

“L’éducation est la sauce secrète de [political] division’

AN: S’il survit aux contestations judiciaires, comment le nouveau plan d’annulation de prêt étudiant de Biden pourrait-il avoir un impact sur le coût de l’université, le cas échéant? WB : Cela semble être le plus gros défaut du plan Biden, à savoir qu’il n’incluait rien dans la manière de réduire les coûts universitaires à l’avenir. Cela signifie que les étudiants de première année entrant à l’université à l’automne 2022 empruntent vraisemblablement de l’argent à des niveaux similaires à ceux qui ont créé le besoin de cette annulation massive de la dette en premier lieu.