Un dirigeant d’un syndicat d’enseignants juifs pense que les parents juifs qui veulent renvoyer leurs enfants à l’école trahissent leur héritage talmudique. Un opposant pense que c’est un argument antisémite. Maintenant, ils sont tous les deux martelés en ligne.

Les enseignants de Los Angeles ont farouchement résisté à un retour à l’apprentissage en personne, alors même que leurs homologues de tout le pays ont eu l’idée de retourner au travail. Avant que les éducateurs de Los Angeles n’acceptent finalement le mois dernier de retourner au travail, le président de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, les a soutenus dans une interview avec le Jerusalem Post, et a accusé les parents juifs de faire pression pour un retour en classe de trahir leurs ancêtres. L’interview a été publiée mercredi.





«Les juifs américains font désormais partie de la classe des propriétaires», Weingarten, qui est également juif, a déclaré au Post, affirmant que l’adhésion à un syndicat et l’éducation du public donnaient aux immigrants juifs la possibilité de s’améliorer après leur arrivée aux États-Unis. Les parents qui réclamaient un retour à l’enseignement en classe, a-t-elle soutenu, sont « privilégié, » et veux «Pour enlever cette échelle d’opportunités à ceux qui ne l’ont pas.»

Weingarten n’a pas précisé comment les parents juifs qui veulent que leurs enfants retournent à l’école prennent des opportunités à des groupes d’immigrants moins fortunés, mais bien avant d’être interrogée sur son argument, elle a été accusée d’antisémitisme.

La rédactrice en chef de Newsweek, Batya Ungar-Sargon, a affirmé qu’en interrogeant les parents juifs, Weingarten la mettait «Un antisémitisme flagrant en plein écran.»

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les enseignants ne retournent toujours pas à l’école, le président du syndicat des enseignants Randi Weingarten a blâmé les Juifs, les qualifiant de « classe de propriété » [who] veulent prendre cette échelle d’opportunités. « Juste un antisémitisme flagrant en plein écran.https: //t.co/XZAAa4Xlr1pic.twitter.com/TT7fYkDd9W – Batya Ungar-Sargon (@bungarsargon) 7 avril 2021

Le public d’Ungar-Sargon n’en avait pas et a rejeté ses accusations d’antisémitisme.

Je pense que c’est une distorsion assez sauvage du contexte.Weingarten, qui est juif, était interviewé par la JTA, alors elle s’est adressée spécifiquement à ses critiques juifs en supposant que c’est ce qu’est le public de l’interview. https://t.co/Yt5970fdrA – Matthew Yglesias (@mattyglesias) 7 avril 2021

le fait que Weingarten soit juif et parlait à un média juif a été écarté de ce récit, a dû être un oubli! https://t.co/Tlcln8L1Ij – Jack Mirkinson (@jackmirkinson) 7 avril 2021

Le leader juif est invité à s’adresser à la communauté juive et exprime une opinion différente de celle de Batya Ungar-SargonBatya: est-ce de l’antisémitisme? https://t.co/d0rl8qhviq – Classe épicerie du nord de Londres (@Yael_Shafritz) 7 avril 2021

Comme l’ont souligné les commentateurs, Weingarten n’était pas «Blâmer les juifs» de la même manière qu’Adolf Hitler les a blâmés pour les malheurs de l’Allemagne. Elle parlait en tant que femme juive, à une publication juive, abordant spécifiquement les préoccupations de la communauté juive.

D’autres pensaient qu’Ungar-Sargon avait raté le but et que l’argument de Weingarten était erroné dès le départ. «Si nous voulions supprimer l’échelle, nous soutiendrions tous les enseignants syndiqués qui refusent de faire leur travail,» un commentateur a écrit.

C’est répugnant à tant de niveaux. Mais le principal pour moi est l’idée que si vous voulez que les écoles publiques rouvrent, vous êtes raciste. Et toute l’idée de la «classe de propriété» comme si les Juifs étaient tous pareils. – Russell Roberts (@EconTalker) 7 avril 2021

La personne qui refuse littéralement d’éducation aux enfants blâme les personnes qui veulent qu’ils retournent au travail pour avoir «enlevé l’échelle des opportunités». – Volontaire irlandais (@ IrishVoluntary1) 7 avril 2021

Alors que Weingarten, Ungar-Sargon et des hordes de commentateurs se sont affrontés en ligne, les enfants du comté de Los Angeles sont restés chez eux. Les employés de United Teachers Los Angeles recommenceront à enseigner ce mois-ci, mais seulement après que ses membres aient fait pression avec succès pour une allocation de garde d’enfants de 500 $ par mois. Le même syndicat a été poursuivi par des parents au début du mois pour avoir prétendument manqué à ses devoirs envers les étudiants, après avoir fait un retour en classe l’année dernière sous condition d’heures considérablement réduites, et sur l’adoption par la ville d’une liste de souhaits de politiques de gauche. , y compris la suppression du financement de la police, la création de soins de santé à payeur unique et «Racisme systémique».

