Un journaliste interviewe Rahul Gandhi avec un micro dans une main et un enfant dans l’autre

Meena Kotwal, journaliste et militante dalit, a forcé les internautes sur Twitter à s’arrêter net et à faire attention. Elle a fondé une plateforme d’information en ligne appelée The Mooknayak. Dans un clip du point de vente, Kotwal a été vue marchant aux côtés de Rahul Gandhi sur son Bharat Jodo Yatra, micro dans une main et son enfant soutenu par l’autre bras. Elle n’a pas faibli en suivant le rythme du leader du Congrès, en lui posant des questions sur le Bharat Jodo Yatra, sa signification et ses objectifs. Dans une société patriarcale, les femmes doivent jongler entre maternité et ambition professionnelle, souvent avec peu ou pas de soutien.

“Son bébé dans une main, le micro et la liste de questions dans une autre, marchant aux côtés de @RahulGandhi… @KotwalMeena est une vision absolue ici, un reflet de la façon dont les mères qui travaillent font les choses et les rendent sans effort”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Dans son interview à Kotwal, Rahul Gandhi a parlé de la structure institutionnelle de l’Inde, comment la Constitution en est le fondement, dont sont issues les autres institutions comme la presse et le pouvoir judiciaire.

Le 4 décembre, Rahul Gandhi a déclaré que le Bharat Jodo Yatra lui apprenait des choses qui ne peuvent pas être apprises “en voyageant dans un avion, un hélicoptère ou n’importe quel véhicule”, alors que la marche entrait dans le Rajasthan dirigé par le parti depuis le Madhya Pradesh pour un accueil grandiose par les travailleurs du parti. , a rapporté PTI.

Gandhi et ses camarades yatris ont été reçus à Chanwli Chauraha, à environ 40 km de la ville de Jhalawar, dans le style traditionnel du Rajasthan lorsqu’ils sont entrés dans l’État, où le parti a dissimulé les différences entre le ministre en chef Ashok Gehlot et son ancien adjoint Sachin Pilot.

Des artistes culturels ont présenté des spectacles, dont le célèbre “Padharo Mhare Des” du Rajasthan pour accueillir les yatris alors que Gandhi, Gehlot, Pilot et le chef du Congrès d’État Govind Singh Dotasra se tenaient la main et dansaient en cercle ensemble sur la scène.

(Avec les entrées de PTI)

