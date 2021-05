Un journaliste interrompu par une cigale rampant dans son cou à la télévision en direct

Une cigale a eu une bonne part de gloire après avoir fait une entrée inattendue dans l’émission en direct. Un clip partagé sur Twitter par le correspondant vétéran de CNN, Manu Raju, montre à quel point il a eu du mal lorsqu’une cigale s’est posée sur son cou pendant que ses collègues riaient de bonne humeur.

Raju se préparait à livrer un rapport lorsque l’insecte qui ressemblait presque à un micro s’est posé sur sa poitrine. Finalement, il est monté jusqu’à son revers et finalement jusqu’à son col. Et tout cela se passait en direct sur CNN. Après que quelque chose l’ait contrarié, le journaliste s’est tortillé en plaçant sa main sur le cou. S’exclamant plusieurs jurons, Raju a chassé l’insecte, tandis que les gens autour de lui peuvent être vus réprimant leurs rires.

Partageant la vidéo, le journaliste a déclaré qu’il avait un visiteur indésirable qui a tenté de se glisser dans sa photo en direct. À la minute où il a été partagé, le clip est devenu viral comme une traînée de poudre et a suscité de nombreuses réactions d’internautes qui n’ont pas pu contenir leur rire. Alors que beaucoup ont partagé des incidents similaires, d’autres ont inondé le message de commentaires hilarants. Depuis qu’il a été partagé, le clip a recueilli plus de 2,3 millions de vues et plus de 58,2 000 likes.

Les bips sont ma partie préférée. lol ! — Brie Jackson (@PositivelyBrie) 27 mai 2021

Cette cigale est la chose la moins grouillante de Capitol Hill – TWalsh (@hogan_1969) 27 mai 2021

Un jour après l’incident, Raju a abordé l’incident de la cigale dans l’émission New Day de CNN. La vidéo partagée par Twitter, Jon Berman, a écrit : « Le contexte est important ici. »

Le clip montrait la réaction de Raju après avoir été attaqué par l’insecte. Le correspondant a révélé que quelques minutes avant l’incident, il y avait en fait une autre cigale qui serait tombée de sa poche. Il a dit qu’il était stupéfait de voir l’insecte sur le sol.

Raju a ajouté: « Peut-être qu’une cigale, l’un de ces enculés, m’a sauté dessus alors que je courais vers le Capitole ».

La cigale est l’une des punaises X qui ont refait surface récemment pour s’accoupler et mourir après le cycle périodique.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici