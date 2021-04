Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et donne un aperçu des coulisses de la façon dont notre journalisme s’articule.

La pandémie de coronavirus a remodelé une expérience précieuse: aller au cinéma. Dans les théâtres. Avec pop-corn et sols collants. Et avec d’autres personnes. Dimanche, la pandémie devrait également refaire la 93e cérémonie des Oscars. Le réalisateur Steven Soderbergh fait partie des producteurs de la série, pour un, et bien que la grande majorité des nominés y assistent en personne, la cérémonie sera plus intime, avec des étoiles tournant dans et hors de la zone principale. Kyle Buchanan, qui écrit la chronique The Projectionist pour le New York Times et qui assiste généralement aux Oscars en personne, fera un reportage de chez lui cette année. Ci-dessous, il discute de l’état de l’industrie cinématographique et de ce qui sera nouveau dans l’émission.

Qu’est-ce que les producteurs ont prévu pour les Oscars cette année? En quoi la remise des prix sera-t-elle différente?

Ce sera principalement dans un autre lieu, la gare Union, et la foule sera plus intime pour adhérer aux directives de Covid: au lieu d’un public de milliers, seuls les nominés, les présentateurs et leurs plus-uns sont autorisés à y assister. Il sera également tourné en 24 images par seconde, plutôt que les 30 habituelles, pour donner au spectacle une sensation plus cinématographique. (Cette cadence plus faible est la raison pour laquelle les films ressemblent à des films, au lieu de ressembler à des feuilletons.) Et après des mois de cérémonies Zoom, il pourrait être agréable pour une émission de paraître aussi glamour que ses invités.

Je crois comprendre qu’avant la pandémie, les mois qui ont précédé les Oscars étaient généralement assez remplis d’action avec des déjeuners, des dîners et des fêtes, alors que les producteurs courtisaient les électeurs de l’académie. Comment cela a-t-il changé avec Covid? Et comment votre travail a-t-il changé en conséquence?