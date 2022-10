Un journaliste haïtien survit à une tentative d’assassinat, sa voiture a été criblée de balles

Un journaliste haïtien bien connu a survécu à une tentative d’assassinat mardi qui a laissé sa voiture criblée de balles dans la capitale de Port-au-Prince, ont indiqué des responsables.

Roberson Alphonse, qui travaille au quotidien Le Nouvelliste et à la radio Magik9, est hospitalisé mais devrait se rétablir, selon Frantz Duval, rédacteur en chef des deux médias. Il a dit qu’Alphonse avait subi deux opérations jusqu’à présent.

Personne n’a été arrêté, bien que les journalistes en Haïti soient depuis longtemps la cible de gangs belligérants qui sont devenus plus puissants depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

Duval a remercié une personne non identifiée qui, selon lui, a sauvé Alphonse et appliqué un garrot pour arrêter le saignement avant l’arrivée des secours médicaux.

Duval a noté que la voiture avait plus de 10 impacts de balles, ajoutant que ni Alphonse ni aucun de ses collègues n’étaient disponibles pour commenter.

“La santé est la priorité absolue”, a-t-il écrit. “Merci à tous pour votre compréhension.”

Le ministère haïtien de la Culture et de la Communication a déclaré avoir appris “avec horreur la nouvelle de la tentative d’assassinat” qui s’est produite dans le quartier de Delmas alors qu’Alphonse se dirigeait vers la station de radio pour travailler.

“Sa rigueur, son souci d’impartialité et son sens de la perfection font de lui un modèle pour la profession”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

De nombreux collègues ont fait écho à ce sentiment, dont Widlore Mérancourt du site d’information en ligne AyiboPost.

“Mon ami, Roberson Alphonse pourrait être tout ce qu’il veut n’importe où dans le monde. Il a choisi Haïti. Il aurait également pu (gagner) des millions en vendant ses plateformes. Il a opté pour l’intégrité et l’indépendance. Je l’aime et je lui souhaite bonne chance”, il a écrit.

Pendant ce temps, le président du Sénat d’Haïti, Joseph Lambert, a exigé une enquête judiciaire.

L’attaque survient plus d’un mois après que deux autres journalistes identifiés comme Tayson Latigue et Frantzsen Charles ont été tués par balle et leurs corps incendiés alors qu’ils faisaient un reportage dans un bidonville contrôlé par des gangs.

En janvier, des membres de gangs ont tué deux autres journalistes qui couvraient à Laboule, une communauté au sud de Port-au-Prince.

L’Inter American Press Association, basée à Miami, a déclaré que cette année avait été l’une des plus violentes pour la presse depuis le début de la tenue des registres en 1987.

Les journalistes demandent également toujours justice dans la disparition en mars 2018 du photographe indépendant Vladjimir Legagneur, qui a été vu pour la dernière fois dans le quartier du Grand Ravin de Port-au-Prince, l’un des plus pauvres et des plus dangereux.

L’attaque contre Alphonse survient quelques semaines seulement après que les dirigeants haïtiens ont demandé le déploiement immédiat de troupes étrangères alors que le pays fait face à une crise sans précédent. L’un des gangs les plus puissants d’Haïti a encerclé un principal terminal de carburant il y a plus d’un mois, exigeant la démission du Premier ministre Ariel Henry alors qu’ils empêchent la distribution de pétrole. Les stations-service ont fermé, les banques et les épiceries fonctionnent à des heures limitées et l’eau potable se raréfie alors que le pays lutte contre une épidémie de choléra qui a tué au moins 40 personnes, avec plus de 1 750 cas suspects à ce jour.

L’UNICEF a averti lundi que le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé compte tenu de la sous-déclaration. L’agence a noté qu’elle n’a pu trouver qu’un tiers des 70 000 gallons de carburant nécessaires pour desservir plus de la moitié des 16 centres de traitement du choléra à Port-au-Prince.

Mardi, l’Union européenne s’est dite extrêmement préoccupée par la détérioration de la situation en Haïti, ajoutant qu’elle avait atteint des niveaux insoutenables.

“L’UE regrette qu’alors qu’une catastrophe humanitaire se déroule et que les protestations aient été cooptées par des gangs, dégénérant en violence, pillages et gains territoriaux pour les gangs armés, les acteurs politiques n’aient jusqu’à présent pas réussi à trouver une solution politique à la crise”, a-t-il ajouté. a dit. “L’UE exhorte donc tous les acteurs politiques à… s’engager dans des négociations constructives pour surmonter la crise politique actuelle et ses conséquences sécuritaires et humanitaires.”