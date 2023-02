Un journaliste haïtien enlevé alors que le fléau des enlèvements continue

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Des gangs présumés ont enlevé un autre journaliste haïtien alors que des collègues réclamaient sa libération, a annoncé mercredi un bureau du gouvernement.

Le journaliste a été identifié par l’Office de la protection du citoyen comme étant Jean Thony Lorthé, qui travaille pour Radio Vision 2000.

Les médias locaux ont rapporté que Lorthé se rendait à des funérailles avec deux autres personnes, dont son frère, qui est professeur, lorsqu’ils ont été enlevés vendredi dernier dans le quartier Laboule 12 de Port-au-Prince.

Un gang appelé Ti Makak, qui se traduit par “Petits Macaques”, est connu pour contrôler la communauté de Laboule. L’année dernière, des membres de gangs ont tué deux autres journalistes qui faisaient des reportages dans cette région.

L’Association des journalistes haïtiens a exigé que les ravisseurs libèrent le groupe, notant que la famille de Lorthé est incapable de payer une rançon et que le journaliste souffre de graves problèmes de santé.

« L’insécurité généralisée qui sévit dans le pays, caractérisée par des meurtres, des enlèvements et des passages à tabac, a un impact majeur sur la profession de journaliste en Haïti », a déclaré l’association au site d’information en ligne AlterPresse.

Le nombre d’enlèvements signalés a grimpé à plus de 1 200 l’année dernière, soit plus du double de ce qui avait été signalé l’année précédente, selon l’ONU. Au moins sept journalistes ont été tués en Haïti l’année dernière, et plusieurs autres sont toujours portés disparus, dont le photographe indépendant Vladjimir Legagneur, qui a disparu en mars 2018 après avoir été vu pour la dernière fois dans la région de Grand Ravine.

The Associated Press