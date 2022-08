Un journaliste guatémaltèque connu pour ses enquêtes toujours en prison

GUATEMALA CITY (AP) – Un journaliste guatémaltèque primé emprisonné pour des accusations de blanchiment d’argent présumées que les critiques du gouvernement ont dénoncées comme une tactique de pression a déjà subi des conséquences pour son travail.

En 2003, des agents du gouvernement ont fouillé le domicile de José Rubén Zamora Marroquin et l’ont menacé de mort après qu’il ait écrit une chronique suggérant que l’ancien dictateur José Efraín Ríos Montt, alors président du congrès, dirigeait un gouvernement parallèle.

Cinq ans plus tard, des hommes armés ont enlevé Zamora dans la capitale guatémaltèque avant de le relâcher 10 heures plus tard hors de la ville battu et drogué. Personne n’a été arrêté, mais à l’époque, on pensait que c’était en réponse au travail de son journal.

Vendredi, des enquêteurs en civil et des policiers armés de fusils d’assaut ont arrêté Zamora à son domicile. Sa première comparution devant un juge a été annulée lundi, car le dossier n’était apparemment pas disponible. L’audience n’a pas été immédiatement reportée, ce qui signifie que Zamora resterait en prison.

Cela signifiait également que les détails des accusations portées contre Zamora restaient un mystère. Vendredi, les enquêteurs du gouvernement ont également perquisitionné les bureaux d’El Periodico, retenant ses employés en place pendant plus de 15 heures.

Zamora a fondé El Periodico en 1996 et il a rapidement acquis la réputation de découvrir la corruption du gouvernement. Le journal a fait des reportages sur l’administration actuelle du président Alejandro Giammattei et d’au moins trois de ses prédécesseurs.

L’année dernière et cette année, El Periodico a publié une série d’enquêtes sur la visite d’hommes d’affaires russes au Guatemala qui ont rencontré Giammattei. L’enquête du journal a accusé Giammattei d’avoir accepté des pots-de-vin en échange d’une concession de propriété dans le port de Santo Tomas de Castilla.

La procureure générale Consuelo Porras, qui a récemment été reconduite par Giammattei pour un autre mandat en tant que haut responsable de l’application des lois du pays, a été sanctionnée par les États-Unis pour avoir mené des enquêtes contre des procureurs et des juges qui enquêtaient sur la corruption.

Lundi, les autorités ont perquisitionné le domicile de l’une de ces premières cibles, l’ancienne juge Erika Aifán, qui s’était enfuie aux États-Unis après avoir dénoncé la corruption.

Le procureur spécial de Porras contre la corruption, Rafael Curruchiche, qui s’occupe du dossier de Zamora, a également été sanctionné par le gouvernement américain comme un obstacle présumé à l’enquête sur la corruption.

Curruchiche a déclaré que l’affaire se concentrait sur le travail de Zamora en tant qu’homme d’affaires et non en tant que journaliste, mais n’a fourni aucun détail.

Cela a été difficile à concilier pour d’autres à El Periodico parce que le gouvernement a gelé les comptes bancaires du journal.

“Les comptes bancaires ont été suspendus à la demande du (bureau du procureur), dans le seul but de paralyser les finances dudit média, rendant impossible le respect de ses obligations de travail et contractuelles”, a déclaré Gerson Ortiz, de l’actualité d’El Periodico. directeur.

Le fils de Zamora, Ramón Zamora, était plus direct. “Ce n’est pas une affaire contre mon père, c’est une attaque systématique contre la liberté d’expression et la démocratie”, a-t-il déclaré. “Ils ont commencé avec les militants, ont continué avec les procureurs et maintenant ils commencent à poursuivre les journalistes.”

