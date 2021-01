Dans un tweet maintenant supprimé, un journaliste d’ABC News a déclaré que «nettoyer» le «mouvement que Trump commande» est le véritable défi à relever, amenant beaucoup à se demander ce que les libéraux peuvent vouloir dire exactement.

«Trump sera un ex-président dans 13 jours. Le fait est que se débarrasser de Trump estla partie facile. Nettoyer le mouvement qu’il commande va être quelque chose

autre, »Klein a tweeté jeudi, faisant un lien vers une histoire affirmant que la violation du Capitole américain mercredi était exposée« des menaces [that] durera plus longtemps « Le président. La pièce a continué à réclamer« Justice »contre« Ceux impliqués dans une insurrection. »

Klein a également doublé les commentaires, l’écriture,«Nettoyer le mouvement qu’il commande, ou se débarrasser de ce qu’il représente pour tant d’Américains, va être autre chose.»

Aussi sur rt.com « N’ose pas les appeler des manifestants »: Biden qualifie les émeutiers du Capitole de « terroristes domestiques » inspirés par le « mépris de la loi » de Trump

Son commentaire a attiré l’attention de nombreux conservateurs sur les médias sociaux et a fait en sorte que son tweet soit tendance, certains allant jusqu’à comparer la pensée au nazisme.

«Prenez note: une confession que l’indignation actuelle n’a rien à voir avec la violation du Capitole [building] & tout à faire [with] la politique d’écraser Trump » L’animatrice de Fox News, Tammy Bruce, a tweeté en réponse.

Remarque: une confession selon laquelle l’indignation actuelle n’a rien à voir avec la violation du bâtiment du Capitole et tout à faire avec la politique d’écraser Trump. Et le mot «nettoyage» est utilisé pour désigner ce qu’il faut faire avec ses partisans. Mais Trump est le problème. Je l’ai. https://t.co/4qyjjxloiF – Tammy Bruce (@HeyTammyBruce) 7 janvier 2021

«Nettoyage» https://t.co/kBMNmefHK3 – Kyle Kashuv (@KyleKashuv) 7 janvier 2021

"Nettoyage", hein? Je me demande où j’ai entendu ça avant … pic.twitter.com/JcKflCAAPT – MAC avec une vengeance (@BlackHillsMAC) 7 janvier 2021

Klein n’a pas spécifié de plan spécifique pour « nettoyage » un mouvement, mais cela peut être un peu difficile puisque Trump a remporté plus de 74 millions de voix à l’élection présidentielle de 2020. C’est le deuxième plus grand nombre de votes de l’histoire après les 81 millions et plus de Joe Biden, dont une grande partie est toujours attribuable à la fraude électorale.

Cela semble terriblement nazi – Charlie (@SaintCharlie) 7 janvier 2021

Klein n’était pas non plus intéressé à défendre la pensée derrière son tweet, car il l’a rapidement effacé de sa page alors que de plus en plus se repoussait contre lui.

Directeur politique pour @ABC Les nouvelles basées à Washington DC semblent avoir supprimé son tweet sur les 75 millions d’Américains qui ont voté pour Trump qui parlait du défi de "nettoyer le mouvement." pic.twitter.com/HS1Rwrn94S – Omri Ceren (@omriceren) 7 janvier 2021

Le sentiment du journaliste d’ABC sur le mouvement Trump a été repris sous diverses formes par d’autres experts ou organisations. Des législateurs tels que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) et des célébrités telles que l’actrice Debra Messing ont lancé l’idée de faire des «listes» des partisans du président.

Est-ce que quelqu’un archive ces sycophants de Trump pour quand ils essaient de minimiser ou de nier leur complicité à l’avenir? Je prévois une probabilité décente de nombreux Tweets, écrits et photos supprimés à l’avenir – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 6 novembre 2020

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!