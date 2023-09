Un journaliste et un policier tués dans des tirs croisés dans une ville frontalière du nord du Mexique, 3 autres blessés

Un journaliste qui dirigeait une page d’information communautaire sur Facebook a été tué lundi à San Luis Rio Colorado, ville frontalière du nord du Mexique, lorsqu’il a apparemment été pris dans les tirs croisés d’une attaque visant la police.

Jesús Gutiérrez dirigeait Notiface Prensa Digital De San Luis, une page Facebook qui comprenait des recommandations pour les entreprises locales ainsi que des actualités locales.

Notiface a confirmé sa mort, écrivant dans un hommage « nous pensons qu’ils ont tué le meilleur journaliste ».

Les procureurs de l’État frontalier de Sonora, dans le nord du pays, ont déclaré que Gutiérrez discutait avec les policiers, qui étaient ses voisins, lorsqu’ils ont été touchés par une pluie de coups de feu, tuant un policier et blessant les trois autres. Ils ont déclaré que la mort de Gutiérrez était « collatérale » à l’attaque contre la police.

San Luis Rio Colorado, située en face de Yuma, en Arizona, est surtout connue comme une ville frontalière où les Américains se rendent pour obtenir des ordonnances et des soins dentaires bon marché. Mais le pays est de plus en plus touché par la violence des cartels de la drogue.

Au moins trois autres journalistes ont été tués cette année au Mexique, qui est devenu l’un des endroits les plus meurtriers au monde pour les journalistes en dehors des zones de guerre.

Au cours des cinq dernières années seulement, le Comité pour la protection des journalistes a documenté les meurtres d’au moins 52 journalistes au Mexique. L’année dernière, le Mexique était l’un des pays les plus meurtriers au monde pour les journalistes, juste derrière l’Ukraine.