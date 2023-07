Un journaliste et avocat russe battu en Tchétchénie avant un procès très médiatisé

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — Un éminent journaliste d’investigation russe et un avocat spécialisé dans les droits humains ont été brutalement battus alors qu’ils se dirigeaient vers un tribunal de la république russe de Tchétchénie pour assister au procès très médiatisé de Zarema Musayeva, la mère de militants de l’opposition en exil qui ont défié le chef de guerre tchétchène Ramzan Kadirov. Yelena Milashina, la journaliste, a couvert pendant des années la Tchétchénie, la région du Caucase où la Russie a mené deux guerres, et qui est maintenant étroitement contrôlée par Kadyrov, un proche allié du président russe Vladimir Poutine. Milashina a enquêté sur les violations des droits humains, notamment la torture et le meurtre d’homosexuels, la persécution des dissidents et le meurtre d’autres journalistes.

Milashina, ainsi que l’avocat de Musayeva, Alexander Nemov, se rendaient au tribunal depuis l’aéroport de Grozny, la capitale tchétchène, lorsqu’un autre véhicule a bloqué leur voiture tôt mardi. Un groupe d’hommes masqués les a sévèrement battus, a détruit leur équipement et a menacé de leur tirer dessus, ont déclaré des groupes de défense des droits et l’employeur de Milashina, Novaya Gazeta.

« Les doigts de Milashina ont été cassés et elle perd parfois connaissance. Elle a des ecchymoses sur tout le corps », a déclaré le centre des droits de l’homme Memorial. « Lorsqu’ils ont été battus, on leur a dit : ‘Vous êtes prévenus. Sortez d’ici et n’écrivez rien.

Sur une photo publiée par un autre militant, Sergei Babinets, Milashina a été montrée avec la plupart de ses cheveux rasés en plaques inégales, ses mains et un bras fortement bandés, et son visage et son cuir chevelu couverts d’une substance verte généralement utilisée comme antiseptique mais nocive quand il entre en contact avec les yeux. Une photo de la jambe blessée de Nemov montrait des ecchymoses et ce qui semblait être une blessure au couteau. Tass, l’agence de presse d’Etat, a rapporté que les deux hommes étaient susceptibles d’être évacués vers Moscou mardi soir en raison de la gravité de leurs blessures.

« C’était un enlèvement classique, comme avant », a déclaré Milashina au médiateur tchétchène des droits de l’homme Mansur Soltaev alors qu’elle était allongée sur une civière d’hôpital, selon une vidéo publiée par Novaya Gazeta. « Cela ne s’est tout simplement pas produit depuis longtemps. Ils ont jeté le chauffeur de taxi hors de sa voiture, sont montés à bord, ont baissé la tête, m’ont attaché les mains, nous ont mis à genoux et ont pointé un pistolet sur la tempe. D’une manière ou d’une autre, ils ont tout fait nerveusement; ils n’ont même pas réussi à nouer [our] mains correctement.

Musayeva, dont le procès Milashina était censé couvrir, est la mère des militants de l’opposition Abubakar et Ibragim Yangulbaev. Musayeva est également l’épouse de l’ancien juge fédéral Saidi Yangulbaev. Les autorités tchétchènes ont accusé les fils de mener des « activités extrémistes » sur des liens présumés avec la chaîne Telegram 1ADAT, qui est très critique à l’égard de Kadyrov. Les autorités russes ont interdit 1ADAT après l’avoir qualifiée d’organisation extrémiste.

Début 2022, peu avant l’invasion de l’Ukraine, la police tchétchène a fait une descente dans l’appartement de Musaeva à Nizhny Novgorod, une ville à environ 250 miles à l’est de Moscou, et l’a emmenée de force à Grozny, la capitale tchétchène, pour un interrogatoire. Sa famille a qualifié cela d’enlèvement.

Les menaces contre les membres de la famille sont une tactique couramment utilisée par les forces de l’ordre tchétchènes pour faire pression sur les critiques et les détracteurs de Kadyrov. La détention de Musayeva a fait la une des journaux, mais Kadyrov a doublé ses menaces publiques contre la famille.

« Une place en prison ou sous terre attend cette famille », écrivait à l’époque Kadyrov sur son blog Telegram. « Et ça ne dépend plus de moi. Je connais l’ambiance de la société. Tant qu’au moins un Tchétchène est en vie, les membres de cette famille ne pourront plus jouir librement de la vie ; l’honneur de chaque représentant de notre peuple est si profondément blessé. Il a ajouté: « Souvenez-vous toujours de cela, Yangulbaevs. »

Le proche confident de Kadyrov, Adam Delimkhanov, est allé plus loin, menaçant de « déchirer la tête… à cause d’une querelle de sang » dans un flux en direct sur Instagram.

Les Yangulbaev ont alors fui le pays. Selon Kadyrov, Musaeva a été emmenée à Grozny le 21 janvier, où elle aurait « attaqué un policier et lui aurait presque arraché un œil », et des accusations criminelles ont ensuite été portées contre elle. Selon Babinets, avocate et militante associée à l’organisation russe Crew Against Torture, anciennement le Comité contre la torture, Musayeva a perdu connaissance après son arrestation.

À l’époque, Kadyrov a également qualifié Milashina de « terroriste qui gagne de l’argent sur le sujet tchétchène, inventant des scénarios et chuchotant des mots et des comportements aux oreilles de leurs personnages », et il a exhorté les forces de l’ordre à l’arrêter.

Musayeva a passé près d’un an et demi dans un centre de détention. Son équipe de défense a plaidé à plusieurs reprises pour qu’elle soit assignée à résidence en raison de sa mauvaise santé; elle est dans la fin de la cinquantaine, souffre de diabète et a besoin d’injections d’insuline.

En janvier, Abubakar Yangulbaev a supplié Kadyrov de libérer sa mère et de le prendre à sa place.

« La santé de ma mère se détériore, c’est difficile pour elle d’être en captivité, et elle ne devrait pas être là et ne devrait pas assumer la responsabilité des actions de ses fils », a-t-il déclaré dans une allocution vidéo. « Et si les lois ne fonctionnent pas en Russie et en Tchétchénie, il n’y a que des règles de guerre, alors échangeons-la contre moi. »

Mardi, Musayeva a été condamnée à 5 ans et demi de prison. Nemov, son avocat, n’a pas pu assister à l’audience en raison de ses blessures. Le tribunal a refusé de reporter l’audience, a rapporté le média russe Mediazona.

Le Kremlin a déclaré que Poutine avait été informé de l’attaque et que l’épisode était contrôlé par la commissaire russe aux droits de l’homme, Tatyana Moskalkova.

« Elle a fait appel auprès de la commission d’enquête et des bureaux du procureur de la république », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Les forces de l’ordre doivent évaluer cela, mais, bien sûr, nous parlons d’une attaque très grave qui nécessite des mesures actives. »

Le médiateur tchétchène Soltaev a décrit l’attaque en partie comme « une diversion ».

« C’était une provocation audacieuse et subversive contre la république. Je pense que les autorités des affaires intérieures le découvriront ; nous surveillerons la situation », a déclaré Soltaev à l’agence de presse d’État RIA Novosti.

« Une attaque contre un journaliste et un avocat en Tchétchénie nécessite une réponse ferme de la part des forces de l’ordre », a déclaré le législateur russe Andrei Klishas.

Réagissant mardi soir à l’attaque, Kadyrov a déclaré sur Telegram avoir « donné l’ordre aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour identifier les assaillants ».

« Nous allons trouver une solution », a-t-il dit.

C’est au moins la troisième attaque connue contre Milashina. En 2006, elle a été agressée à Beslan, la capitale de la république russe d’Ossétie du Nord-Alanie, et en 2021, elle a été battue à Balashikha, une ville de la région de Moscou. Après les déclarations menaçantes de Kadyrov l’année dernière, elle a temporairement quitté la Russie.

Six journalistes de Novaya Gazeta, qui s’est imposée comme la publication incontournable de l’intelligentsia libérale russe à l’apogée du journalisme indépendant dans les années 1990, ont été tués en trois décennies. Parmi eux, Anna Politkovskaya, qui a couvert les guerres en Tchétchénie. En 2014, huit ans après sa mort, un tribunal russe a envoyé les tueurs à gages en prison, mais on ne sait toujours pas qui a ordonné ou payé le meurtre.

Novaya a suspendu la publication après l’invasion russe de l’Ukraine au début de 2022 parce que les lois que la Russie a adoptées à la fin de l’année dernière ont essentiellement interdit la couverture critique.

Le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, a reçu le prix Nobel de la paix 2021 conjointement avec la journaliste philippine Maria Ressa. Milashina a reçu le prix International Women of Courage décerné par la première dame Michelle Obama et le secrétaire d’État John F. Kerry en 2013. Reporters sans frontières, un groupe international de défense des journalistes, a déclaré mardi qu’il était « horrifié par l’attaque sauvage ». à Grozny.

Memorial, l’organisation de défense des droits de l’homme, a déclaré que l’attaque ainsi que les précédentes menaces publiques contre des journalistes et des militants de la région montraient « l’impunité totale des autorités de la République tchétchène ».

« Il ne fait aucun doute que l’attaque contre Milashina et Nemov a été menée par des agents des autorités pour les empêcher d’assister au procès et, plus largement, pour intimider les journalistes, les avocats et les défenseurs des droits de l’homme », a déclaré Memorial dans un poste de télégramme.

L’International Memorial Society, connue sous le nom de Memorial, et qui est l’organisation de défense des droits de l’homme la plus importante de Russie, a été liquidée par la Cour suprême russe fin 2021.

