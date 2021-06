Décrivant l’épreuve qu’il a subie alors qu’il semblait avoir le visage battu et grimacer de douleur, le journaliste sibérien Andrei Afanasyev a affirmé qu’au moins un trio d’assaillants inconnus avait mené une attaque qui a duré 10 minutes la semaine dernière.

Il a déclaré que la ferraille s’était produite à l’extérieur de son immeuble à Blagoveshchensk, une ville frontalière de la Chine dans l’oblast de l’Amour au sud-est de la Russie.

Afansayev, qui serait un journaliste indépendant pour Sibir.Realii, affilié à RFE/RL, affirme avoir été agressé avec « soit un tuyau, soit un morceau de barre ».

Déclarant que ses bras étaient dans » terrible douleur « , Afansayev a également déclaré qu’il avait eu le nez cassé et pense qu’il a été ciblé pour avoir fait un reportage sur une section locale du club de combat de Kadyrov, un fervent fan de MMA.

Afansayev a rendu compte d’une enquête criminelle sur des allégations selon lesquelles quatre personnes, dont trois membres d’un club de combat, avaient emmené un homme d’affaires à qui ils tentaient d’extorquer environ 111 000 $ dans une forêt et les avaient menacés avec un couteau.

Ce rapport indiquait également que le chef d’un club sportif local d’Akhmat dans la région de l’Amour avait tenté le racket et qu’il avait de l’héroïne dans son sang et dans sa voiture lorsque les forces de sécurité ont enquêté.

Le journaliste aurait été averti de commencer à écrire « moins de rapports sur les gens honnêtes. »

« On dirait que la police attend que le bruit autour de la situation se calme pour balayer l’affaire sous le tapis », Afanasyev a déclaré à Siberia Realities, qui a déclaré qu’il tentait maintenant de poursuivre la police locale.

« En outre, l’entrave à mes activités journalistiques doit faire l’objet d’une enquête par le comité d’enquête – pas seulement par la police. »

Fondé en 2015, le club de combat Akhmat MMA – du nom du père de Kadyrov – possède plusieurs centres d’entraînement en Tchétchénie et dans d’autres États post-soviétiques tout en agissant comme une société de promotion qui met des cartes.

Kadyrov expose régulièrement ses opinions sur le MMA, rencontrant la légende russe de l’UFC Khabib Nurmagomedov dans le passé et s’étant récemment rapproché de la star montante tchétchène de la promotion, Khamzat Chimaev.

Mardi, Kadyrov aurait déclaré à son public en direct sur Instagram que les cousins ​​​​de Nurmagomedov avaient apporté leur soutien à Akhmat, s’exprimant dans le cadre d’une discussion sur sa relation avec l’ancien champion des poids légers à la suite d’un certain nombre d’histoires après que Chimaev ait réagi en parlant de Nurmagomedov en apparaissant faire des menaces.

« Nous n’avons aucun problème » dit Kadyrov. « Si je n’avais pas parlé de Khabib, j’ai le sentiment que de nombreux médias et blogueurs sont à court d’informations et qu’ils avaient absolument besoin d’entendre quelque chose d’accrocheur de ma part. Je ne peux rien dire de mal à son sujet.

« Chimaev est probablement [a] plus forte [fighter than Nurmagomedov now], parce que Khabib a quitté le sport. À un moment donné, Nurmagomedov était meilleur et il l’a prouvé dans l’octogone.

« Khabib a atteint ses objectifs et a quitté le sport. Maintenant, il aide les jeunes combattants. Il a sa propre ligue et il est engagé dans les affaires. »