Un journaliste emprisonné en Chine pendant 3 ans décrit se tenir au soleil pendant seulement 10 heures par an

BEIJING (AP) – Une journaliste sino-australienne qui travaillait pour le radiodiffuseur d’État chinois et a été condamnée pour de sombres accusations d’espionnage a parlé de ses conditions de détention, notamment de pouvoir rester au soleil pendant seulement 10 heures par an.

Dans une lettre au public australien, à l’occasion du troisième anniversaire de sa détention, la journaliste Cheng Lei exprime son amour pour son pays d’adoption. Après avoir été reconnu coupable d’accusations liées à la sécurité nationale lors d’un procès à huis clos l’année dernière, Cheng n’a toujours pas été condamné.

« Je revis chaque promenade dans la brousse, rivière, lac, plage avec des baignades, des pique-niques et des couchers de soleil psychédéliques, un ciel illuminé d’étoiles et la symphonie silencieuse et secrète de la brousse », a déclaré Cheng, dans la lettre partagée par son partenaire, Nick. Coyle. Elle n’a pas vu d’arbre depuis qu’elle a été détenue, écrit-elle, et le soleil lui manque.

« Dans ma cellule, la lumière du soleil brille à travers la fenêtre, mais je ne peux rester debout que 10 heures par an. »

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que la nation continuerait à soutenir Cheng et sa famille et à défendre ses intérêts et son bien-être.

« MS. Le message de Cheng au public montre clairement son profond amour pour notre pays », a déclaré Wong dans un communiqué. « Tous les Australiens veulent la voir réunie avec ses enfants. »

Wong a déclaré que l’Australie avait toujours défendu Cheng et « a demandé que les normes fondamentales de justice, d’équité procédurale et de traitement humain soient respectées pour Mme Cheng, conformément aux normes internationales ».

Coyle a déclaré que Cheng avait été autorisé à lui écrire depuis septembre dernier dans une interview avec le diffuseur national Australian Broadcasting Corp.

Chaque mois, Cheng a droit à une visite de 30 minutes d’un fonctionnaire consulaire australien qui peut lui apporter des lettres. Cheng est détenu dans un centre de détention relevant du ministère de la Sécurité d’État, a déclaré Coyle. Il a dit que la chose la plus difficile pour elle était le bilan de la séparation à long terme de ses enfants.

Au cours des trois années qui ont suivi l’enlèvement de Cheng, sa fille est entrée au lycée, tandis que son fils est sur le point de le faire, a-t-il déclaré.

« C’est le Chinois en moi qui a probablement dépassé la limite légale de la sentimentalité. Surtout, mes enfants me manquent », a écrit Cheng.

Cheng, 48 ans, a déménagé avec sa famille en Australie à l’âge de 10 ans. Elle est retournée en Chine pour travailler pour le département international de la chaîne de télévision publique CCTV. Les détails de sa détention et de son procès restent scellés. Les procureurs chinois ont de larges pouvoirs pour porter des accusations d’espionnage ou de divulgation de secrets d’État avec peu ou pas de preuves, et Cheng pourrait faire face à des années de prison.

Les autorités chinoises ont également été accusées de détenir des ressortissants étrangers, en particulier ceux nés dans le pays, pour obtenir des gains diplomatiques ou le retour de citoyens chinois à l’étranger recherchés pour diverses accusations. Les relations de la Chine avec l’Australie se sont améliorées avec la nouvelle administration australienne, après que la Chine les ait gelées suite aux accusations de Canberra d’ingérence politique chinoise et d’intimidation de la communauté chinoise locale, ainsi qu’à une enquête sur les origines du virus COVID-19.

Coyle a déclaré que bien qu’il espère que l’affaire soit séparée de la politique, sa résolution pourrait aider les relations entre les pays. « Je pense que le résoudre améliorerait l’atmosphère autour de la relation bilatérale et permettrait de se concentrer sur les aspects positifs qu’une relation apporterait, nous voulons tous voir cela. »

___

L’écrivain AP Huizhong Wu a contribué à ce rapport depuis Taipei, Taiwan.

The Associated Press