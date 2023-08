Un journaliste égyptien brièvement détenu à la suite d’un mystérieux reportage sur un avion, selon son employeur

LE CAIRE (AP) – Les autorités égyptiennes ont brièvement détenu un journaliste travaillant pour une plateforme de vérification des faits suite à sa couverture d’un avion qui a été saisi en Zambie avec sa cargaison après avoir fait escale au Caire, a indiqué dimanche le média.

Les forces de sécurité ont arrêté samedi matin Karim Asaad à son domicile du quartier d’al-Shorouk, dans l’est du Caire, a indiqué la plateforme Matsda2sh, ou Don’t Believe, dans un communiqué.

La plateforme a accusé les forces de sécurité d’avoir agressé la femme d’Asaad et d’avoir menacé leur enfant lors de la détention du journaliste.

La plateforme a déclaré que les forces de sécurité ont interrogé Asaad sur sa couverture étendue d’un mystérieux avion intercepté en Zambie au début du mois après avoir fait escale au Caire.

Le Comité des libertés du Syndicat de la presse égyptienne a exhorté les autorités à révéler où se trouve Asaad, à enquêter sur les allégations d’agressions contre lui et sa femme et a appelé à sa libération, dans un communiqué publié dimanche.

Tard dimanche, le point de vente a rapporté qu’Asaad avait été libéré et rentré chez lui.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du gouvernement ni sur sa détention ni sur sa libération.

Les autorités zambiennes ont déclaré avoir trouvé plus de 5 millions de dollars en espèces et plus de 100 kilogrammes d’or présumé mélangé à du zinc, du cuivre et du nickel à bord de l’avion.

Les autorités zambiennes ont déclaré que six Égyptiens ont été arrêtés ainsi que quatre de Zambie, des Pays-Bas, d’Espagne et de Lettonie en relation avec le mystérieux avion.

Matsda2sh est une plate-forme de médias sociaux qui se concentre sur la démystification de la désinformation. La plateforme affirme que ses journalistes sont « indépendants » et « cachent leur identité » pour des raisons de sécurité. Il a récemment répondu aux questions sur son financement, à la suite de son travail sur l’avion saisi, affirmant qu’il ne recevait aucune subvention des gouvernements.

L’Égypte est l’un des principaux geôliers de journalistes au monde, avec la Turquie et la Chine, selon les organes de surveillance des médias. Les autorités ciblent depuis des années les journalistes dans le cadre d’une campagne de répression contre la dissidence et les détracteurs du gouvernement.

