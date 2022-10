Un journaliste écrasé à mort lors de la marche de l’ex-Premier ministre pakistanais Khan

Le convoi de Khan traversait la province du Pendjab en direction d’Islamabad le troisième jour de la marche. Les manifestants défiaient le successeur de Khan, le Premier ministre Shahbaz Sharif et son gouvernement, exigeant des élections anticipées. C’était la pratique de l’équipe du convoi de Khan d’inviter quelques journalistes à la fois sur le toit du camion pour parler à Khan.

“Choqué et profondément attristé par le terrible accident qui a entraîné la mort du journaliste de Channel 5 Sadaf Naeem lors de notre marche d’aujourd’hui”, a déclaré Khan dans un tweet. “Je n’ai pas de mots pour exprimer mon chagrin. Mes prières et mes condoléances vont à la famille en ce moment tragique. Nous avons annulé notre marche pour aujourd’hui.

“Profondément attristé par la mort du journaliste Sadaf Naeem après être tombé d’un conteneur de longue marche”, a déclaré Sharif dans un tweet. “Je ne peux pas me sentir assez triste face à cet incident tragique. Sincères condoléances à la famille. Sadaf Naeem était un journaliste dynamique et travailleur. Nous prions pour la patience de la famille du défunt.

Naeem était le soutien de famille de sa famille et travaillait comme journaliste depuis 12 ans. Les responsables pakistanais ont déclaré qu’ils prendraient en charge les frais de subsistance et les frais de scolarité de ses deux enfants, âgés de 17 et 21 ans.