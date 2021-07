Un journaliste du New York Times supprime des tweets qualifiant les partisans de Trump d’« ennemis de l’État » – RT USA News

La journaliste du New York Times, Katie Benner, a supprimé une série de tweets qualifiant les partisans de Trump d’« ennemis de l’État ». Benner a qualifié les tweets de « mal formulés », mais son sentiment est largement partagé par l’État lui-même.

Alors qu’un comité dirigé par les démocrates enquêtant sur l’émeute pro-Trump à Capitol Hill en janvier débutait mardi, les téléspectateurs ont eu le plaisir de crier histoires de violence et les larmes des législateurs qui ont déploré la « jour sombre » ils ont vécu en janvier. Dépeint par la direction républicaine comme un « faux » ce « personne ne croira » l’audience a manifestement fonctionné comme prévu pour la journaliste du New York Times Katie Benner.





À mi-chemin de la procédure, Benner a appelé avec colère l’appareil de sécurité nationale des États-Unis à cibler les partisans de l’ancien président Donald Trump.

« Le #January6thSelectCommittee d’aujourd’hui souligne le dilemme natsec actuel et essentiel de l’Amérique : lutter contre les menaces légitimes à la sécurité nationale implique désormais d’appeler les partisans d’un politicien comme des ennemis de l’État » a-t-elle tweeté.

« En tant qu’Américains, nous pensons que le pouvoir de l’État ne doit pas être utilisé pour travailler contre une personnalité politique ou un parti politique. Mais que se passe-t-il si un politicien semble menacer l’État ? Si le politicien continue de le faire hors de ses fonctions et que tout son parti soutient cette menace ? » elle a continué.

Benner considérait apparemment Trump et ses partisans comme un « menace » bien avant le 6 janvier, car elle a souligné que deux mises en accusation et l’enquête du « Russiagate » avaient laissé cette « dilemme… non résolu. »

Les tweets de Benner ont déclenché une avalanche de critiques de la droite, et elle les a ensuite supprimés, affirmant qu’ils avaient été « mal formulé. »

Personnellement, si j’étais le gouverneur d’un État traditionnellement conservateur aux États-Unis et que le gouvernement fédéral commençait à parler sérieusement de tuer des gens simplement parce qu’ils ont voté pour Trump, j’accélérerais un vote sur la sécession. Cela ne semble pas être un choix difficile. – Chris Tomlinson (@TomlinsonCJ) 27 juillet 2021

Entendre quelqu’un décrire une expérience traumatisante et violente provoque des émotions : même pour les policiers. C’est à ça que sert aujourd’hui. Mais la fixation sur 1/6 concerne exactement cela : classer les partisans de Trump comme Ennemis de l’État pour le gain politique et le pouvoir de l’État de sécurité. – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 27 juillet 2021

d’aujourd’hui #6janvierComité Sélect souligne le danger essentiel actuel de l’Amérique : les élites américaines ont considéré leurs dizaines de millions de critiques comme des terroristes nationaux réels ou potentiels, et ont menacé d’utiliser conjointement tous les pouvoirs du gouvernement américain et du secteur privé pour les neutraliser https://t.co/ 5gHXj3NqZ2 – Benjamin Weingarten (@bhweingarten) 27 juillet 2021

L’un des réceptacles de fuite préférés du FBI corrompu au NYT reconnaît ce que nous voyons tous : le simple fait de s’opposer au régime au pouvoir fait de vous un « ennemi de l’État ». L’appareil de renseignement américain sans foi ni loi admet qu’il arme tous ses outils post-11 septembre contre vous. https://t.co/bUR3BSiZ2c – Sean Davis (@seanmdav) 27 juillet 2021

Le sentiment de Benner est partagé par l’administration Biden et son appareil de sécurité, bien qu’ils parlent de « extrémistes » plutôt que « Les partisans de Trump. » Le Parti démocrate et ses porte-parole ont décrit le 6 janvier comme un « insurrection, » une « coup, » et « terrorisme intérieur » au cours des six derniers mois, et ces mots ont été traduits en politique. La nouvelle stratégie de la Maison Blanche sur le terrorisme domestique, par exemple, se concentre fortement sur la menace supposée posée par la droite et énumère les « attaque » sur le Capitole aux côtés de fusillades de masse à Pittsburgh et El Paso. La stratégie promet un financement accru pour le ministère de la Sécurité intérieure et indique que le gouvernement fédéral travaillera plus étroitement avec l’industrie de la technologie pour lutter contre « contenu extrémiste » et « désinformation et désinformation ».

Pendant ce temps, des membres de la droite considérés comme extrémistes sont purgés des rangs de l’armée et des forces de l’ordre, les participants à l’émeute du 6 janvier sont détenus dans des conditions prétendument brutales avec des dates d’audience d’au moins six mois, et le FBI encourage les Américains à dénoncer les membres de leur famille. pour « extrémisme violent local ». Parallèlement, la police du Capitole – une force à l’abri des demandes de la Freedom of Information Act – étend ses opérations au-delà de Washington et achète du matériel de surveillance de qualité militaire à utiliser sur les Américains.





Benner n’est pas le seul journaliste à appeler ouvertement l’État à cibler les partisans de Trump. ABC News a demandé « nettoyer le mouvement » Trump créé, un avocat de PBS a suggéré que l’ancien président « stupide » les supporters soient envoyés à « camps de rééducation » et l’ancien directeur adjoint du FBI devenu analyste de MSNBC, Frank Figliuzzi, a appelé à l’arrestation des républicains pro-Trump au Congrès « afin de vraiment lutter contre le terrorisme. »

On ne sait pas si Benner a supprimé ses tweets sous la direction du Times ou de son propre chef. Cependant, en 2018, le journal a dénoncé Trump pour avoir qualifié les journalistes de « ennemis du peuple », disant qu’une telle terminologie pourrait « conduire à la violence » contre les médias. Au moment de la rédaction, le Times n’a pas condamné les tweets de Benner, ni averti qu’ils pourraient conduire à des violences contre les partisans de Trump.

