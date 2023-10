Un journaliste du LA Times se prononce en faveur de ceux qui viennent de décapiter 40 bébés innocents – Twitchy

Quand les gens vous montrent qui ils sont vraiment, croyez-les.

Imaginez voir les horribles nouvelles concernant les terroristes du Hamas décapitant 40 bébés innocents et la première chose que vous faites est d’aller sur Twitter/X et d’accuser l’armée israélienne de mentir à ce sujet. Non seulement cela, mais aussi faire la leçon aux autres journalistes de ne pas en parler.

Quel connard.

Notez qu’Adam a désactivé les réponses sur son tweet… si courageux, tellement époustouflant.

La seule source des « bébés décapités du Hamas » semble être l’armée israélienne, largement connue pour répandre des mensonges et de la désinformation. Journalistes, c’est le brouillard de la guerre. Vous verrez toutes sortes de réclamations. N’amplifiez pas les informations sensationnelles non vérifiées https://t.co/7tiCNAj3j9 –Adam Elmahrek (@adamelmahrek) 10 octobre 2023

Alors qu’il avance cette affirmation infondée, l’armée israélienne avance un mensonge.

Chic.

Ah, nous sommes dans la phase de déni. – Noam Blum 🚡 (@neontaster) 10 octobre 2023

Les journalistes de Fox et Sky News ont vu les corps. Je crois aussi à CNN. Mahrek est une blague. – Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) 10 octobre 2023

Et ce n’est pas drôle en plus.

Ravi de voir le @latimes est du côté des meurtres, des viols, des enlèvements… et même de la décapitation et de l’incendie des bébés ! Merci de vous être exposé comme un connard sans âme. – Flight93_Milice (@SCOAMT) 10 octobre 2023

Oui, oui, je suis sûr que le « journaliste » militant palestinien est la source de confiance à ce sujet… pic.twitter.com/YtORfxqOKQ – Will Sinner (@Will_Sinner_) 10 octobre 2023

A propos de cette propagande…

Ouah.

Je ne sais pas quelle victoire nous pouvons remporter en démystifiant comment, précisément, ces bébés ont été assassinés. -Holden (@Holden114) 10 octobre 2023

Parce qu’il est probablement de « leur côté », et il a besoin que cela ne soit pas vrai. Sinon, il devra admettre qu’il a tort.

Vous êtes un journaliste « d’investigation » ? Pourquoi ne pas vous rendre dans la région et visiter vous-même les pogroms. – Milenka ~ (@MilenaAmit) 10 octobre 2023

Droite? Prouvez-leur le contraire, M. le journaliste d’investigation.

Adam, félicitations ! Vous avez surpassé Alex Jones. – MIKEPOX 🙈🙉🙊🇺🇸 (@mmercer01) 10 octobre 2023

Et comme nous le savons tous, ce n’est pas une mince affaire.

