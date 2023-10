Un « journaliste d’investigation » trouve ironique que des sionistes chrétiens aient détruit une église à Gaza – Twitchy

Nous entendons beaucoup d’histoires sanglantes sur la destruction de mosquées par Tsahal… des histoires qui soit sont fausses, soit ne mentionnent pas le fait que le Hamas les utilisait comme base d’opérations. Nous sommes assez à l’aise avec le fait qu’Israël détruise tout ce qu’il veut à Gaza à ce stade. Mais le « journaliste d’investigation » Sulaiman Ahmed n’a pas pu s’empêcher de souligner l’ironie de la destruction par Israël d’une église chrétienne, la plus grande église de Palestine.

L’église est le TROISIÈME PLUS ANCIEN temple CHRÉTIEN au MONDE.

RUPTURE : ISRAËL BOMBARDE ET DÉTRUIT LA PLUS GRANDE ÉGLISE DE PALESTINE

« L’ironie réside dans le fait que les sionistes chrétiens soutiennent la destruction de leurs propres églises », poursuit-il.

Il semble « ironique » que les sionistes chrétiens bombardent une église grecque orthodoxe.

Plus de 800 000 vues plus tard, il admet qu'il s'agit d'une fausse nouvelle.

Oops.

L’église a confirmé qu’elle est restée intacte et qu’elle accueille des réfugiés palestiniens qui ont besoin d’aide. pic.twitter.com/faFyl191n0

L’Église est « intacte » et accueille des réfugiés palestiniens, selon l’Église elle-même.

Et renoncer à l’argent des fiançailles ? Allons y…

Alors… vas-tu supprimer le premier message et t’excuser ?

Non, il espère que les gens continueront à diffuser ses informations erronées et ses mensonges et ne défileront pas vers le bas.

