Un journaliste d’investigation de Hong Kong remporte l’appel dans une rare décision confirmant la liberté de la presse: « significatif »

Un moment monumental a eu lieu à Hong Kong lundi alors qu’une journaliste d’investigation primée reconnue coupable d’avoir trompé le gouvernement a remporté son appel dans une rare décision de justice confirmant la liberté des médias sur le territoire chinois.

Bao Choy a été condamnée en avril 2021 après avoir eu accès aux registres de propriété des véhicules à des fins journalistiques alors qu’elle avait déclaré dans une application en ligne qu’elle utiliserait les informations pour « d’autres problèmes liés au trafic et aux transports », selon l’Associated Press.

À l’époque, Choy travaillait sur un documentaire sur une attaque de foule contre des manifestants et des navetteurs à l’intérieur d’une gare lors des manifestations antigouvernementales de 2019, et tentait de retrouver les auteurs.

Elle a également été condamnée à une amende de 6 000 dollars de Hong Kong (765 $) pour deux chefs d’accusation de fausses déclarations, ce qui l’a incitée à décrire la décision comme « un jour très sombre pour tous les journalistes de Hong Kong » et à susciter l’indignation face à la diminution de la liberté de la presse dans la ville.

Lundi, le plus haut tribunal de la ville a statué à l’unanimité en sa faveur dans un jugement écrit – annulant la condamnation de Choy et réduisant sa peine.

« Les questions de fausseté et de connaissance ont été tranchées à tort contre l’appelante parce que son enquête journalistique sur l’utilisation du véhicule aux dates en question relevait de la vaste catégorie fourre-tout des » autres questions liées au trafic et au transport « », lit-on dans le jugement.

Les juges ont également écrit que l’utilisation de Choy pour les enregistrements n’était « pas une inférence irrésistible qu’elle savait que c’était faux », même si cela n’entrait pas dans la catégorie fourre-tout.

Choy a déclaré aux journalistes à l’extérieur du tribunal qu’elle était non seulement heureuse d’avoir gagné son appel, mais que le jugement reconnaissait l’importance de la liberté de presse et d’expression protégée par la Constitution de la ville.

« Au cours des dernières années, nous avons peut-être découvert que beaucoup de choses avaient disparu tranquillement », a-t-elle déclaré via l’AP. « Mais je crois que nos croyances dans nos cœurs ne peuvent pas être enlevées aussi facilement. Peu importe que je gagne ou que je perde aujourd’hui, la persévérance (démontrée) au cours des dernières années est déjà une chose significative. »

Le documentaire en question, « 7.21 Who Owns The Truth », a été coproduit par Choy et a finalement remporté le prix du documentaire en langue chinoise aux Human Rights Press Awards en 2021. Les juges ont jugé le film « un classique du reportage d’investigation », l’honorant. pour chasser les « plus petits indices » et « interroger les puissants sans crainte ni faveur ».

Dans la répression de la dissidence à la suite des manifestations antigouvernementales de 2019, les médias vocaux Apple Daily et Stand News ont été contraints de fermer, et certains de leurs principaux dirigeants ont été poursuivis, a rapporté l’AP.

Le fondateur d’Apple Daily, Jimmy Lai, fait face à des accusations de collusion en vertu de la loi sur la sécurité nationale promulguée en 2020 et deux anciens rédacteurs en chef de Stand News sont inculpés en vertu d’une loi sur la sédition de l’époque coloniale utilisée pour faire taire les voix critiques.

Hong Kong est revenu à la domination chinoise en 1997 après près de 150 ans en tant que colonie britannique. Les détracteurs de l’occupation affirment que la promesse de Pékin de préserver les libertés de la ville s’amenuise, en particulier après l’établissement de la loi sur la sécurité nationale.

Hong Kong s’est classé 140e sur 180 pays et territoires dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières publié en mai.

