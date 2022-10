Un journaliste d’investigation d’ABC News a disparu il y a six mois. Il semble en savoir beaucoup sur les objectifs américains en Ukraine.

Un dénonciateur potentiel a-t-il « disparu » ou y a-t-il une autre explication ?

Le 27 avril, le journaliste d’ABC News, James Meek tweeté un seul mot – “faits” – au-dessus d’un autre message Twitter d’un officier à la retraite de la CIA, qui a déclaré que la guerre civile ukrainienne de 2014-2022 avait duré huit ans “expérience de laboratoire” sur l’armée russe « tactiques, techniques et procédures ». Il a ajouté que les services de renseignement américains et “guerre non conventionnelle” les experts avaient “appris une tonne de merde.”

C’était la dernière fois, à ce jour, que Meek postait sur le réseau social. En fait, il semble que ce soit la dernière fois qu’il ait fait quoi que ce soit en public, à la fois en ligne et dans la vie réelle. Rolling Stone a publié une enquête sur l’acte de disparition du journaliste vétéran dans les mois qui ont suivi, révélant comment quelques heures seulement après la publication de ce tweet, un certain nombre de véhicules menaçants ont bloqué les routes autour de l’appartement de Meek à Arlington, en Virginie, puis ont procédé à une descente dans les locaux.

Les voisins interrogés par le magazine se souviennent d’une collection de voitures de police, de voitures d’apparence officielle aux vitres noircies et même de véhicules tactiques blindés fréquemment utilisés par le FBI, qui ressemblent à des chars. Rapide comme un éclair, leurs occupants sont sortis et se sont précipités dans le complexe d’appartements de Meek, “au moins 10” d’entre eux étant “lourdement armé.”

Le raid aurait été terminé très rapidement et Meek n’a apparemment pas quitté les lieux avec les autorités. À ce jour, rien n’indique si quoi que ce soit a été saisi ou pourquoi il a été effectué, et tous les dossiers liés à l’affaire restent scellés, y compris le mandat de perquisition approuvé la veille. Bien qu’aucune accusation n’ait été officiellement déposée, Meek a quitté la surface de la Terre et son appartement est resté vacant depuis.





À ce moment précis, Meek aurait démissionné “très brusquement” de son article sur ABC News sans avertissement ni explication, même des collègues proches ignorant les raisons de son départ.

Il aurait également téléphoné au lieutenant-colonel Scott Mann, un béret vert à la retraite, avec qui il collaborait à un livre presque achevé, “Operation Pineapple Express : The Incredible Story of a Group of Americans Who Undertook One Last Mission and Honored a Promise”. en Afghanistan », pour lui dire qu’il devait se retirer du projet en raison de “problèmes personnels graves”. Meek était apparemment “vraiment bouleversé” pendant l’appel.

Presque immédiatement, le nom de Meek a été effacé de l’entrée de l’œuvre sur le site Web du géant américain de l’édition Simon & Schuster, et de sa couverture sur divers sites de commerce électronique la répertoriant en précommande. Plusieurs tweets de Meek faisant la promotion de son implication dans le projet ont également été supprimés.

Ne raconte pas d’histoires

Il est remarquable qu’il ait fallu six mois à quiconque pour sonner publiquement l’alarme sur la disparition de Meek et soulever des questions sur son sort. On pourrait penser que la disparition soudaine d’un journaliste américain grand public vétéran relativement en vue attiserait les inquiétudes de ses employeurs, sinon de ses collègues journalistes, en particulier compte tenu de l’histoire de Meek en matière de reportage sur des sujets controversés.

Il a déjà raconté des histoires sur des attaques terroristes déjouées et des dissimulations militaires entourant l’embuscade mortelle de quatre bérets verts par ISIS en 2017, et la mort accidentelle par un tir ami du soldat américain James Sherrett II en 2008. Cette dernière exposition a entraîné Meek rencontrant personnellement le président Barack Obama.

Pour se procurer de tels scoops, il aurait fallu maintenir des contacts étroits de haut niveau au sein de l’appareil de sécurité nationale de Washington – et il y a des indications claires que Meek pourrait lui-même avoir de l’expérience dans ce domaine. Comme l’a déclaré un communiqué de presse ABC de 2013 annonçant la création d’une nouvelle unité d’enquête, depuis 2011, il avait “a été conseiller principal en matière de lutte contre le terrorisme et enquêteur pour le comité de la Chambre sur la sécurité intérieure, aux prises avec certaines des principales menaces pour notre pays, y compris l’attentat à la bombe du marathon de Boston.”

Ce que cette lutte impliquait n’est pas expliqué, bien que les entretiens de Rolling Stone avec ses pairs d’ABC indiquent que malgré ses antécédents “Enveloppé de mystère,” Meek était en contact étroit à plusieurs reprises avec des professionnels de l’armée et du renseignement. L’un de ses collègues a mentionné une photo dans son bureau prise dans un désert, montrant Meek posant avec un certain nombre de personnes dont le visage avait été noirci rétrospectivement.

PHOTO DE FICHIER. James Gordon Meek, journaliste d’investigation d’ABC News.

© Michael Le Brecht/ABC via Getty Images



Ces pépites pourraient suggérer non seulement que Meek avait une formation dans le domaine militaire et/ou du renseignement, mais que ces exploits professionnels auraient pu se chevaucher avec sa carrière de journaliste, peut-être jusqu’à nos jours.

Cette interprétation est grandement renforcée par une divulgation sous-explorée dans l’article de Rolling Stone. Il est à noter que des sources anonymes avaient déclaré “Des agents fédéraux auraient trouvé des informations classifiées sur l’ordinateur portable de Meek lors de leur raid.” L’un des collègues d’ABC de Meek a en outre déclaré au magazine : “Il serait très inhabituel pour un journaliste ou un producteur de conserver des informations classifiées sur un ordinateur.” Ce qui est vrai – mais était-il simplement un “journaliste ou producteur”, ou autre chose aussi ?

Encore plus étrange, Rolling Stone ne parvient pas à mettre deux et deux ensemble lorsqu’il discute de la façon dont il serait inhabituel et sans précédent pour le FBI de saisir les documents d’un journaliste, car les lois américaines interdisent la capture de matériel journalistique par les procureurs fédéraux sans autorisation préalable spéciale de le bureau du procureur général des États-Unis, et il n’y a aucune preuve dans le domaine public qu’un tel accord ait été officiellement conclu.

Encore une fois cependant, ces restrictions ne s’appliquent qu’aux documents détenus par les journalistes – et non aux citoyens ordinaires ou aux personnes impliquées dans le travail de sécurité nationale. En tant que tel, le dernier tweet de Meek – bien qu’il ait été publié après l’obtention d’un mandat de perquisition à son domicile – pourrait être un indice très incisif quant à la justification du raid mystérieux et totalement non publié du FBI.

Doux tweeter sur la situation en Ukraine depuis le 24 février était assez clair, mais le 4 mars, il révélé que le 10e groupe de forces spéciales américain basé en Allemagne avait « a passé une décennie à former les forces d’opérations spéciales ukrainiennes à la guerre non conventionnelle, presque exclusivement. Ils voient ces tactiques utilisées très efficacement contre l’ours russe.

En révélant cette formation secrète, Meek était particulièrement en avance sur la courbe – ce n’est que depuis fin septembre que les médias occidentaux ont reconnu la formation d’une décennie du 10e groupe des forces spéciales dispensée à Kiev. Cela indique qu’il savait quelque chose que le reste des médias ne savait pas, ou n’était peut-être pas autorisé à mentionner à l’époque.

PHOTO DE FICHIER.

© Ralf-Finn Hestoft/CORBIS/Corbis via Getty Images



Doux autre les messages sur l’Ukraine suggèrent que bien que loin d’être un apologiste russe, il était très critique de la politique américaine dans la région, en particulier des projets d’expédition d’armes sans fin vers l’Ukraine, estimant qu’il serait difficile pour la cargaison d’atteindre la ligne de front, et encore moins d’être utilisée très efficacement par les troupes locales. Les deux résultats évidents ont été admis par la suite, entraînant des réactions négatives en ligne et des démentis officiels.

La connaissance du journaliste d’ABC de cette formation secrète et de la communauté du renseignement américain exploitant la guerre brutale du régime post-Maidan contre la population civile du Donbass comme une boîte de Pétri pour préparer la guerre avec la Russie, suggère fortement un accès d’initié. Combiné au scepticisme du public sur l’effort de guerre de Washington, se pourrait-il que Meek ait planifié une révélation de vérités cachées gênantes sur la guerre par procuration occidentale en Ukraine, ou bien qu’il en sache trop et qu’il soit dangereusement bien placé pour le faire connaître ?

Des documents déclassifiés révèlent que le changement de règle protégeant les biens d’un journaliste de la saisie contient d’énormes lacunes. Si le FBI essaie d’identifier une personne qui a divulgué des documents à un journaliste, ou tente de surveiller quelqu’un qu’il croit être un agent du renseignement, ces protections s’évaporent et le bureau peut surveiller les communications privées privilégiées sans l’approbation du bureau du procureur général.

Si Meek avait été à la fois journaliste et professionnel du renseignement, en recevant des informations sensibles sur l’implication des États-Unis dans la guerre en Ukraine, il aurait pu tomber dans une série de pièges de sa propre fabrication, sans protection juridique, et sans besoin d’une approbation officielle pour une opération massive d’espionnage et de raid le ciblant.

On ne sait pas exactement quelles informations il aurait pu posséder et que le gouvernement américain voulait supprimer, bien que la Maison Blanche soit si désespérée de maintenir les récits officiels sur le conflit Russie/Ukraine qu’elle donne des briefings directs aux stars de Tik-Tok sur le sujet.

Bien sûr, il est tout à fait concevable que quelqu’un qui pourrait dénoncer la façon dont l’intervention de la Russie a été provoquée, ou ce que les États-Unis essaient de tirer de la prolongation des combats, doive être réduit au silence de toute urgence.