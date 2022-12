Un journaliste devient hilarant grincheux devant la caméra à propos de la couverture de la tempête, devient viral

Combien de fois avez-vous regardé un reportage local sur mauvais temps – que ce soit un ouragan ou un blizzard – et s’est senti désolé pour le pauvre journaliste qui se tenait dehors, en subissant le poids ? Le journaliste sportif Mark Woodley de Waterloo, Iowa, station KWWL-TV, a incarné tous ces journalistes qui souffrent depuis longtemps jeudi lorsqu’il a été poussé à faire des reportages sur la neige au lieu de l’athlétisme.

“C’est ce que vous obtenez lorsque vous demandez au sportif de venir couvrir un blizzard dans l’émission du matin”, a tweeté Woodley, accompagné d’une vidéo de son travail.

Dans le clip, Woodley note qu’il a été enrôlé pour couvrir la tempête hivernale avec tous les événements sportifs – son rythme habituel – annulés. Il a été appelé cinq heures plus tôt qu’il ne se réveillerait normalement, a-t-il dit, “pour aller se tenir debout dans le vent, la neige et le froid, et dire aux autres de ne pas faire de même”.

“Je n’avais même pas réalisé qu’il y avait aussi 3h30 du matin jusqu’à aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Woodley était assez conscient de lui-même, exhortant les téléspectateurs à “se connecter pendant les deux prochaines heures pour me voir devenir de plus en plus grincheux”.

Il a également souligné jalousement qu’il n’avait pas pu conduire le véhicule Storm Chaser de la station.

“Cette chose est chauffée”, a déclaré Woodley. “L’extérieur n’est actuellement pas chauffé.”

Woodley n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter, mais il a dit AUJOURD’HUI il a pu entrer et sortir de la station chauffée et n’était dehors dans le froid que six minutes à la fois. Et en tant que natif de l’Iowan, il n’est pas étranger aux températures glaciales. Pourtant, il a dû aller en direct 14 fois en trois heures et demie, et la température à Waterloo était proche de 40 en dessous avec le refroidissement éolien.

Pourtant, sa renommée virale est désormais telle que sa propre station a écrit un article sur sa mauvaise humeur pour leur site internet.

“De toutes les choses pour lesquelles je pensais être connu dans ma vie”, a-t-il déclaré à AUJOURD’HUI, “le vieux journaliste météo grincheux ne figurait pas sur la liste.”