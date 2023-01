Un journaliste de W.Va. relâché après avoir rendu compte d’allégations d’abus

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Une journaliste de Virginie-Occidentale a perdu son emploi le mois dernier après avoir signalé des allégations d’abus de personnes handicapées au sein de l’agence d’État qui gère les foyers d’accueil et les établissements psychiatriques de Virginie-Occidentale.

Amelia Ferrell Knisely, journaliste à West Virginia Public Broadcasting, a déclaré qu’on lui avait dit de cesser de faire des reportages sur le ministère de la Santé et des Ressources humaines après que les dirigeants de l’agence assiégée “aient menacé de discréditer” le réseau de télévision et de radio financé par l’État. Elle a appris plus tard que son poste à temps partiel était supprimé.

Dans un communiqué, Knisely a déclaré que son directeur des nouvelles lui avait dit que l’ordre venait du directeur exécutif de WVPB, Butch Antolini, ancien directeur des communications du gouverneur républicain Jim Justice. Antolini est directeur exécutif depuis 2021, lorsque son prédécesseur a été évincé après que la justice a remanié le conseil d’administration de l’agence.

La justice a tenté en vain d’éliminer le financement de l’État pour WVPB dans le passé et a été accusée d’avoir nommé des agents partisans au conseil d’administration. WVPB reçoit environ 4 millions de dollars par an en financement de l’État.

Antolini a refusé de commenter, mais d’autres responsables ont nié tout effort pour influencer la couverture. Le président de la West Virginia Educational Broadcasting Authority, William H. File III, a déclaré qu’Antolini avait déclaré au conseil “qu’il n’avait été contraint ni contraint par personne”.

File a déclaré dans un communiqué que Knisely n’avait jamais été licenciée et restait sur la liste de paie de WVPB, bien qu’elle ait déclaré que sa clé de porte et son e-mail avaient été désactivés.

Le départ de Knisely survient à une époque tumultueuse pour les médias de Virginie-Occidentale. Quelques jours avant son départ du WVPB, trois journalistes du Charleston Gazette-Mail, lauréat du prix Pulitzer, ont déclaré avoir été licenciés après avoir publiquement critiqué une décision éditoriale du président de leur société, Doug Skaff, qui est le chef de la minorité à la State House of Delegates. Skaff a approuvé et dirigé une interview vidéo avec Don Blankenship, un dirigeant d’une compagnie charbonnière reconnu coupable d’infractions à la sécurité liées à l’une des pires catastrophes dans les mines de charbon de l’histoire récente des États-Unis.

Les départs laissent un corps de presse du Capitole réduit pour couvrir la prochaine session législative, qui commence le 11 janvier.

Les histoires de Knisely détaillaient les mauvais traitements présumés infligés aux personnes handicapées prises en charge par l’État. Le département s’occupe de certains des résidents les plus vulnérables de l’un des États américains les plus pauvres.

Après que le départ de Knisely de WVPB ait été rapporté pour la première fois par The Parkersburg News et Sentinel la semaine dernière, le président du Sénat républicain Craig Blair et le président du Parti démocrate Mike Pushkin ont qualifié les circonstances entourant son départ de « troublantes ».

Pouchkine a déclaré que la couverture par Knisely des “problèmes criants au DHHR” était “détaillée, approfondie et surtout vraie”.

“Il y a une différence très claire entre ne pas aimer ce que rapportent les médias et travailler activement pour les faire taire”, a écrit Blair sur Twitter le 29 décembre.

Knisely a été embauché comme journaliste à temps partiel au WVPB en septembre. En novembre, elle a reçu une copie d’un e-mail du secrétaire du DHHR de l’époque, Bill Crouch, alléguant des inexactitudes dans une histoire et demandant une «rétractation complète».

Cela ne s’est jamais produit, mais début décembre, Knisely a déclaré que le directeur de l’information du WVPB, Eric Douglas, lui avait dit qu’elle ne pouvait plus couvrir le DHHR en raison des menaces des responsables de l’État de discréditer le WVPB.

Une semaine plus tard, au milieu des critiques croissantes, Crouch a annoncé qu’il démissionnait.

Douglas a confirmé à l’Associated Press qu’il avait été chargé de dire à Knisely qu’elle ne ferait plus de reportage sur DHHR, et qu’Antolini lui avait demandé de le faire.

Quant aux menaces des responsables du DHHR concernant le discrédit du WVPB, il a déclaré: “Je préfère ne pas commenter cela.”

Le 15 décembre, Knisely a déposé une plainte auprès des ressources humaines pour ingérence dans ses reportages.

Les choses ont culminé plus tard le même jour au sujet des pouvoirs de presse de Knisely pour la session législative de 2023, selon des courriels obtenus par l’AP et rapportés pour la première fois par The Parkersburg News et Sentinel.

Douglas a initialement informé les membres du personnel législatif que Knisely “jouerait un rôle vital” dans la couverture législative de WVPB en 2023. Mais ensuite, le chef de l’exploitation de la station lui a laissé un e-mail disant qu’elle n’aurait finalement pas besoin d’informations d’identification.

Cela a troublé le porte-parole du Sénat, Jacque Bland, qui a envoyé un courriel à Douglas pour poser des questions à ce sujet.

“Cela me semble un peu grossier et louche que quelqu’un d’autre plonge et dise que l’un de vos journalistes n’aura aucune mission liée à la session”, a-t-elle écrit.

Elle a ajouté: “Je voulais vraiment que vous sachiez que Butch et Pals essayaient de mettre leurs doigts dans la tarte.”

Répondant le lendemain, Douglas a déclaré qu’il avait été emmené dans le bureau d’Antolini et qu’on lui avait dit que “les choses avaient changé avec Amelia”. Il a dit qu’il n’appréciait pas que le leadership du WVPB soit derrière son dos, “mais pour l’instant, ce n’est pas entre mes mains”.

“Et vous avez raison, cela semble dégoûtant et louche”, a-t-il écrit.

Knisely a déclaré qu’elle avait été informée le 20 décembre que les postes à temps partiel étaient supprimés. Son e-mail et sa carte-clé ont été désactivés à cette époque.

Leah Willingham, l’Associated Press