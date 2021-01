Un signe à l’entrée du bâtiment Voice of America à Washington, DC. | Jonathan Newton / Washington Post via Getty Images

C’est un mauvais signal à envoyer au reste du monde sur la manière de traiter une presse libre.

Le correspondant principal de Voice of America à la Maison Blanche a été rétrogradé lundi soir quelques heures à peine après avoir posé au secrétaire d’État Mike Pompeo des questions auxquelles il refusait de répondre, démontrant que même les journalistes financés par le gouvernement américain font face à des représailles pour avoir affronté des hauts responsables de l’administration Trump.

Lundi, le secrétaire d’État Mike Pompeo a prononcé un discours à VOA, critiquant le média géré par le gouvernement américain pour sa réticence à promouvoir sans critique la ligne de l’administration dans le monde. Par la suite, le directeur de VOA, Robert Reilly, a engagé Pompeo dans une session de questions-réponses remplie de balles de softball, pour laisser le membre du Cabinet partir sans faire face à des questions percutantes des journalistes du point de vente dans le public.

Mécontent de ce qui s’est passé, correspondant principal de VOA à la Maison Blanche Patsy Widakuswara – qui était dans le public – a poursuivi Pompeo alors qu’il quittait le bâtiment de VOA au centre-ville de Washington, DC. Elle a demandé ce qu’il prévoyait de faire pour améliorer la réputation de l’Amérique dans le monde et s’il regrettait d’avoir dit en novembre que la transition présidentielle se déroulerait sans heurts vers un second mandat pour le président Donald Trump. Pompeo ignora ses questions et partit.

Le plus grand diplomate du pays @SecPompeo ignorant mes questions sur ce qu’il fait pour restaurer la réputation des États-Unis et s’il regrette d’avoir dit qu’il y aura une deuxième administration Trump. pic.twitter.com/8pcP9lRQ5a – Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) 11 janvier 2021

Widakuswara, qui a travaillé comme journaliste pendant plus de 25 ans, s’est ensuite retourné pour trouver Reilly et l’a confronté à la façon dont la session s’était déroulée. Selon des sources proches de ce qui s’est passé, elle a demandé à Reilly pourquoi il n’avait posé à Pompeo aucune des questions que les journalistes de VOA avaient préalablement soumises. Après avoir demandé qui elle était, il a ensuite dit: « Vous ne savez pas comment vous comporter. » Il a ensuite déclaré que Widakuswara n’était «pas autorisée» à poser des questions et qu’elle était «hors service».

«Reilly a été visiblement perturbé» par la confrontation de Widakuswara, m’a dit une source de VOA, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour éviter les représailles.

Elizabeth Robbins, directrice adjointe de VOA, était aux côtés de Reilly lors de la confrontation. Tard lundi soir, Widakuswara a reçu un message de l’un de ses patrons disant que le journaliste ne serait plus le correspondant principal du point de vente à la Maison Blanche, et serait plutôt réaffecté en tant que journaliste d’affectation générale. L’ordre de réaffectation, par plusieurs sources, est venu de Robbins.

Certaines sources pensent que Robbins, qui a rejoint VOA depuis le département d’État en décembre, est farouchement fidèle à Pompeo. Robbins n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La réaffectation de Widakuswara était un moment malheureux, car elle était devrait être le reporter radio du corps de presse de Washington à bord d’Air Force One mardi lors du voyage du président Donald Trump à Alamo, au Texas. Widakuswara a appris qu’elle ne pouvait pas remplir ce devoir.

Une source de VOA a déclaré que les travailleurs du point de vente, y compris certains membres de la direction, sont «irrités» par ce qui s’est passé. «Être éloigné du battement de la Maison Blanche, cela sent immédiatement les représailles politiques», a déclaré cette personne.

Quelle que soit la raison, peu de gens à qui j’ai parlé pensent que l’un des meilleurs journalistes de VOA devrait être retiré de son poste de premier plan, principalement pour avoir interrogé Pompeo lorsqu’il en a la possibilité. « Patsy était là pour nous représenter tous, chaque journaliste de VOA essayant d’interroger le secrétaire », a déclaré la même source.

Widakuswara a refusé de commenter.

La démocratie américaine est chancelante. Cet incident ne l’aidera pas.

La réaffectation de Widakuswara, rapportée pour la première fois par Vox lundi soir, intervient à un moment inopportun pour Pompeo.

Le secrétaire doit prendre la parole au National Press Club mardi matin, au cours duquel il devrait accuser l’Iran d’avoir des liens étroits avec al-Qaïda. Après l’incident de Widakuswara, le lieu de l’événement est gênant pour la secrétaire, car c’est un club professionnel et social pour les journalistes.

Cela survient également moins d’une semaine après qu’une insurrection au Capitole, incitée par Trump, a laissé beaucoup de gens aux États-Unis et dans le monde remettre en question l’état de la démocratie américaine. Le refus de Pompeo de répondre à des questions difficiles n’aide pas cette cause, car les États-Unis signalent la santé de leur système politique en gérant les requêtes lorsqu’elles leur sont posées.

Honteux. Quel mauvais message à envoyer au reste du monde sur la manière de traiter la presse. https://t.co/Kveif7SFLl – Josh Rogin (@joshrogin) 12 janvier 2021

Enfin, ce n’est pas un bon signe de la façon dont l’administration Trump a dirigé l’Agence américaine pour les médias mondiaux, l’organisation mère de VOA. Depuis qu’un allié de Trump et Steve Bannon a pris le relais l’année dernière, l’agence a cherché à purger ceux qui ne suivaient pas la ligne de l’administration. Cet effort a érodé la tradition de plusieurs décennies de garder la politique à l’écart de la façon dont VOA et ses médias frères comme Radio Free Europe fonctionnent.

C’est un triste état de choses. Et au lieu que des dirigeants comme Pompeo en paient le prix, ce sont les journalistes qui lui demandent de répondre de ses erreurs qui sont réprimandés.