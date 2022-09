Un journaliste de télévision utilise un préservatif pour protéger son micro des fortes pluies pendant l’ouragan Ian

Les États-Unis d’Amérique sont aux prises avec un ouragan intense, nommé Ian. Vendredi, l’ouragan Ian a touché terre en Floride, entraînant de graves destructions de maisons, de routes et de véhicules dans tout l’État. Un météorologue basé aux États-Unis a déclaré que l’ouragan Ian se renforce sans précédent.

Les médias du monde entier couvrent largement l’ouragan en Floride et partagent les dernières mises à jour à ce sujet avec les masses. Pendant ce temps, la journaliste américaine Kyla Galer, de NBC, a attiré l’attention sur les réseaux sociaux avec sa couverture de l’ouragan Ian.

La journaliste a été vue en train d’interagir avec des personnes des zones touchées par l’ouragan avec un préservatif sur son micro. Galer est rapidement devenue le sujet de conversation de la ville en raison de son idée unique de protéger le micro des fortes pluies. Elle était sur le terrain pour couvrir les pluies de Floride et les effets de l’ouragan Ian sur les roturiers. Les gens ont commencé à se demander si elle avait vraiment mis un préservatif sur le micro. Bientôt, Kyla Galer a répondu au bavardage et a révélé la vérité.

Une journaliste de Floride explique pourquoi elle a mis un “préservatif” sur son micro lors de sa diffusion en direct de l’ouragan Ian 👀🤔

pic.twitter.com/kbsMaaAHHW – Quotidien Loud (@DailyLoud) 29 septembre 2022

Dans une courte vidéo qui a fait le tour d’Internet, on a entendu Kayla dire : “Beaucoup de gens me demandent sur les réseaux sociaux ce qu’il y a sur mon micro. Je tiens donc à vous dire que ce que vous pensez est correct. Ceci n’est qu’un préservatif. Il pleut beaucoup ici et si de l’eau pénètre dans le microphone, il sera endommagé et je ne pourrai pas le signaler. Alors j’ai dû faire ça. C’est un préservatif.

Hier, le journaliste de NBC a partagé une vidéo dévastatrice des rues inondées de Naples sur Instagram. Elle a également conseillé aux gens de rester à l’intérieur et de se tenir à l’écart des fenêtres et des portes de leurs maisons. “Naples, Floride. Gardez tout le sud-ouest de la Floride dans vos pensées et vos prières en ce moment, ne sortez PAS en ce moment. Restez à l’intérieur et éloignez-vous des fenêtres et des portes. N’allez pas dans le grenier #hurricaneian », lit la légende.

