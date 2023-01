Un journaliste de retour à l’antenne après des blessures en Ukraine : “J’ai une jambe, je n’ai pas de pieds, je vois à travers un œil”

Benjamin Hall de Fox News est revenu sur les ondes après avoir survécu à une attaque dévastatrice en Ukraine.

Hall a perdu un œil et une jambe dans une frappe de missile qui a tué deux de ses collègues.

Il a décrit son échappée belle et sa détermination à rentrer chez lui et à retourner au travail.

Un journaliste de Fox News qui a été grièvement blessé en Ukraine l’année dernière est revenu pour sa première émission en direct jeudi, décrivant comment il a survécu à une frappe de missile qui a tué deux de ses collègues.

L’équipe de Benjamin Hall faisait un reportage pour Fox News près de Horenka, à la périphérie de l’oblast de Kyiv, le 14 mars 2022, lorsque leur véhicule a été touché par un missile.

Alors que Hall a survécu, la fixatrice ukrainienne de 24 ans Oleksandra “Sasha” Kuvshynova et le photographe irlandais Pierre Zakrzewski ont été tués.

S’adressant à “Fox and Friends”, Hall, d’origine britannique, a décrit son évasion étroite de la frappe dévastatrice, sa détermination à rentrer chez lui et la force mentale dont il avait besoin pendant sa convalescence.

“Vous me demandez comment je vais – j’ai une jambe, je n’ai pas de pieds, je vois à travers un œil, j’ai une main qui fonctionne, j’ai été brûlé de partout”, a-t-il déclaré. “Et je me sens plus fort et plus confiant que je ne l’ai jamais été.”

Une enquête d’initiés publiée l’année dernière a sondé les circonstances de la mission et a profilé la jeune Kuvshynova.

Le Washington Post a également publié une enquête dans la mort de Zakrzewski, décrivant la recherche de réponses de sa femme.

Hall a maintenant écrit un livre sur l’expérience et son rétablissement, qui doit être publié par HarperCollins en mars.

En lisant un extrait, il a décrit comment, sous le choc de l’explosion, il a entendu la voix de sa fille – “aussi réelle que tout ce que j’ai jamais connu” – lui disant de sortir de la voiture.

Il a dit qu’il savait même alors qu’il se battrait pour rentrer chez lui, en disant: “Je ramperai s’il le faut.”

Hall est correspondant du département d’État pour Fox News depuis 2015 et possède une vaste expérience des reportages dans les zones de conflit.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son message aux téléspectateurs, il a répondu: “Quand vous traversez quelque chose comme moi, les hauts, les bas, vous devez avoir une cible. Vous devez vous battre pour quelque chose.”

Pour lui, dit-il, la cible était de récupérer et son travail de journaliste.

En 2022, l’Ukraine a enregistré le plus grand nombre de décès de journalistes au monde, avec 15 journalistes et professionnels des médias victimes du conflit, selon le Comité pour la protection des journalistes.