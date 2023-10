Un journaliste de Philadelphie qui défendait la cause des sans-abri et des communautés LGBTQ+ a été tué par balle chez lui

PHILADELPHIE (AP) — Un journaliste et défenseur qui s’est relevé de l’itinérance et de la toxicomanie pour devenir porte-parole des personnes les plus vulnérables de Philadelphie a été tué par balle à son domicile tôt lundi, a annoncé la police.

Josh Kruger, 39 ans, a reçu sept balles vers 1h30 du matin et s’est effondré dans la rue après avoir demandé de l’aide, a indiqué la police. Son décès a été constaté à l’hôpital peu de temps après. La police pense que la porte de sa maison de Point Breeze était déverrouillée ou que le tireur savait comment entrer, a rapporté le Philadelphia Inquirer. Aucune arrestation n’a été effectuée et aucune arme n’a été récupérée, ont-ils indiqué.

Les autorités n’ont pas parlé publiquement des circonstances entourant le meurtre.

« Josh se souciait profondément de notre ville et de ses habitants, ce qui se reflétait à la fois dans son service public et dans ses écrits. Son intelligence, sa créativité, sa passion et son esprit brillaient dans tout ce qu’il faisait – et sa lumière s’est éteinte beaucoup trop tôt », a déclaré le maire Jim Kenney dans un communiqué.

Kruger a géré les médias sociaux pour le maire et les communications du Bureau des services aux sans-abri d’environ 2016 à 2021. Il a quitté le gouvernement de la ville pour se concentrer sur l’écriture de projets pour les médias et les causes progressistes.

Il a écrit à plusieurs reprises pour Philadelphia Weekly, Philadelphia City Paper, The Philadelphia Inquirer et d’autres publications, remportant des prix pour son style poignant et souvent humoristique.

Sur son site Internet, il se décrit comme un « cycliste militant » et « un partisan du singulier ils, de la virgule d’Oxford et du Twitter pré-Elon ».

Dans un communiqué lundi, le procureur de district Larry Krasner a salué les contributions de Kruger à la ville.

« En tant qu’écrivain ouvertement queer qui a écrit sur son propre parcours pour survivre aux troubles liés à la consommation de substances et à l’itinérance, … Josh Kruger a élevé les personnes les plus vulnérables et stigmatisées de nos communautés – en particulier les personnes sans logement vivant avec une dépendance », a déclaré Krasner. « Josh méritait d’écrire la fin de son histoire personnelle. »

Maryclaire Dale, Associated Press