Un journaliste de Philadelphie « essayait juste d’aider » un adolescent soupçonné de son meurtre, selon la police

Un homme identifié comme le suspect du meurtre lundi du journaliste et défenseur communautaire de Philadelphie Josh Kruger connaissait la victime, a annoncé vendredi la police.

Robert Edmond Davis, 19 ans, a été identifié comme le « délinquant » du meurtre de Kruger et un mandat d’arrêt a été émis contre lui, a déclaré le lieutenant Hamilton Marshmond lors d’une conférence de presse vendredi après-midi.

Davis devrait être considéré comme armé et dangereux, a déclaré la police. Quiconque connaît son emplacement doit contacter les autorités, ont-ils déclaré.

Le journaliste, connu pour son plaidoyer en faveur des personnes LGBTQ+, des Philadelphiens vivant dans la rue et des personnes toxicomanes, aurait pu conseiller l’adolescent, a indiqué la police.

« A cette époque, nous pensons que M. Kruger essayait d’aider M. Davis, et ils étaient des connaissances », a déclaré Marshmond. « Il essayait juste de l’aider à traverser la vie. »

Il a ajouté que le suspect aurait pu se retrouver sans abri à un moment donné. Des détails supplémentaires sur la relation n’étaient pas disponibles.

Josh Kruger. JoshKrugerPHL via X

Kruger, 39 ans, a été abattu à son domicile à 1 h 28 du matin lundi. La police a déclaré qu’il avait subi sept blessures par balle à l’abdomen et à la poitrine.

On ne sait pas exactement comment le tireur s’est retrouvé au domicile de la victime, qui ne semble pas avoir été violé avant l’attaque de lundi matin, selon des déclarations antérieures de la police. Marshmond a déclaré que la police ne croyait pas que Davis résidait au domicile de Kruger à ce moment-là.

Une vidéo de sécurité examinée par la police montrait Davis sur les lieux tôt lundi, a déclaré Marshmond.

Interrogé sur un motif possible, Marshmond a indiqué que les enquêteurs n’étaient toujours pas sûrs.

« Quant au pourquoi, je ne le sais pas pour le moment », a déclaré Marshmond.

La police n’a eu aucun contact avec le suspect depuis le meurtre, a déclaré Marshmond.

Le lieutenant a remercié le public ainsi que la famille et les amis de Kruger « pour avoir fourni des informations et aidé la police dans cette enquête ».

« Sans votre aide à tous, nous n’aurions pas pu identifier M. Davis aussi rapidement », a-t-il déclaré.

Le mandat d’arrêt contre Davis comprend des accusations de meurtre et d’infractions connexes.

« Nous demandons également à M. Davis de se rendre à la police. Notre objectif est de faire en sorte que M. Davis soit placé en détention de manière sûre pour le public, nos agents et lui-même », a déclaré Marshmond.

Le journaliste était connu dans la communauté comme un défenseur de la justice sociale et avait travaillé pour l’administration du maire Jim Kenney en tant que porte-parole du Bureau des services aux sans-abri. Il a également écrit pour divers médias, dont The Philadelphia Citizen et The Philadelphia Inquirer.

Lors de la conférence de presse de vendredi, le procureur Bob Listenbee a lu une déclaration du procureur de district Larry Krasner, qui décrivait Kruger comme « un écrivain ouvertement queer qui a écrit sur son propre parcours pour survivre aux troubles liés à l’usage de substances et à l’itinérance ».