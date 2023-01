Un journaliste de la BBC qualifie la chanson Naatu Naatu de RRR de “distinctement médiocre”

Après que la chanson de RRR, Naatu Naatu, ait reçu le prestigieux Golden Globe Award dans la catégorie “Meilleure chanson originale”, les fans et les célébrités ont continué à féliciter les créateurs pour leur grande victoire. Cependant, beaucoup ont critiqué la valeur de la chanson. Et maintenant, le journaliste Nikhil Inamdar, qui travaille pour la BBC, a déclaré que la victoire était mal servie. Tout en partageant son opinion sur Twitter, il a déclaré que Naatu Naatu est “nettement médiocre” et a continué à l’appeler une “tragédie” car il a remporté gros lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix. “J’ai entendu Naatu Naatu pour la première fois aujourd’hui. Quelle tragédie que quelque chose d’aussi nettement médiocre soit jugé notre meilleur ! il a tweeté.

Jetez un oeil au tweet ci-dessous:

Le tweet a attiré l’attention massive des utilisateurs des médias sociaux. Twitter a été laissé divisé par le tweet du journaliste. Certains d’entre eux ont ensuite soutenu la chanson et sa victoire lors de la cérémonie de remise des prix, tandis que d’autres étaient d’accord avec lui et ont révélé qu’il existe de bien meilleures chansons d’artistes indiens. L’un des utilisateurs a écrit : “Opinion personnelle valable, mais un jour où la nation célèbre ce qui pourrait être la plus grande victoire de quelqu’un, pourquoi jouer les trouble-fête ?”

Opinion personnelle valable, mais un jour où la nation célèbre ce qui pourrait être la plus grande victoire de quelqu’un, pourquoi jouer les trouble-fête ? — Saloni Tandon (@salonitandon) 11 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit: “Bien dit, le cinéma indien sérieux ne gagne pas, mais des ordures comme Slumdog Millionaire et des absurdités complètes qui répondent aux besoins d’un public blanc pour” comédies musicales indiennes et exotisme “sont célébrés … Swades ou un Aakrosh ne sont pas nominés mais ces … c’est notre réalité.

Bien dit, le cinéma indien sérieux ne gagne pas, mais des ordures comme #Slumdog Millionaire & un non-sens complet qui répond aux besoins d’un public blanc en matière de “comédies musicales indiennes et d’exotisme” est célébré… #Swades ou un #Aakroch ne soyez pas nominé mais ceux-ci… c’est notre réalité— NK (@NaraayanKannan) 11 janvier 2023

Un utilisateur de Twitter a également écrit : « C’est très bien. Cela leur ouvre des portes pour découvrir notre meilleur. C’est arrivé avec AR et Jai Ho aussi. Les bonnes personnes finissent par être découvertes ».

C’est très bien. Cela leur ouvre des portes pour découvrir notre meilleur. C’est arrivé avec AR et Jai Ho aussi. Les bonnes personnes, finalement, se font découvrir 🙂 https://t.co/l1jKdWz65f — Mangalam Maloo (@blitzkreigm) 11 janvier 2023

La chanson Naatu Naatu de RRR a été composée par MM Keeravaani et chantée par Kala Bhairava et Rahul Sipligunj. Les paroles ont été écrites par Chandrabose. Naatu Naatu a surpassé les autres nominés de la catégorie, y compris des célébrités telles que Taylor Swift, Lady Gaga, Alexandre Desplat et Rihanna. Le réalisateur de Rajamouli a également été nominé dans la catégorie Meilleur film en langue non anglaise aux Golden Globe Awards, mais a perdu face au film de Santiago Mitre Argentine, 1985.

RRR est une histoire fictive basée sur deux combattants de la liberté, Komaram Bheem et Alluri Seetharama Raju. Ram Charan a dépeint Alluri Seetharama Raju, tandis que Jr NTR a dépeint Komaram Bheem dans le film. RRR a collecté plus de Rs 1200 crore dans le monde. Le film mettait également en vedette Ajay Devgn, Alia Bhatt et Shriya Saran.

