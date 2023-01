Un journaliste de Kelowna franchit le pas avec les pompiers pour une formation en eau froide

Le service d’incendie de Kelowna sur la glace du Kelowna Golf and Country Club pour un entraînement en eau froide le 5 janvier 2023. (Brittany Webster/Capital News)

Le service d’incendie de Kelowna offre une formation annuelle.

Brittany Webster de Capital News s’est jointe aux pompiers pour une formation sur l’eau froide et la glace au Kelowna Golf and Country Club.

S’il vous arrive de tomber dans la glace, essayez d’abord de rester calme et de reprendre votre souffle. Ensuite, revenez à l’endroit où vous êtes tombé car la glace était assez solide pour vous retenir. Ensuite, en utilisant vos avant-bras, battez vos jambes pour vous mettre à l’horizontale et tirez-vous sur le ventre. Une fois hors de l’eau, roulez loin de l’endroit où vous êtes tombé jusqu’à ce que vous puissiez vous relever en toute sécurité.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

pompiersKelownaOkanaganHiver