Ainsi, un e-zine de nouvelle technologie courageux est entré dans l’incursion – 404 Media. Il semble que 404 Media soit une publication d’avant-garde composée de jeunes esprits brillants qui couvrent la scène technologique avec une tendance de gauche. En d’autres termes, il est aussi récent que Buzzfeed vers 2008. Oh, sauf une chose, il est payant pour les abonnés, ce qui le rend aussi branché et avant-gardiste que Substack, nous pensons.

Quoi qu’il en soit, ce Tweet a fait un peu le buzz. Pourquoi? Eh bien, il y a un peu à déballer ici. Premièrement, le temps entre une nouvelle technologie et un mème de mauvais goût est d’environ 5,3 secondes en 2023, nous ne savons donc pas vraiment quel est le problème ici. Deuxièmement, les efforts du journaliste hipster pour « problématiser » tout se déroulent de manière stupéfiante. Et troisièmement, il y a la course amusante vers Nintendo pour lui demander s’ils savaient ce que Bing faisait à leurs personnages protégés par le droit d’auteur.

Nous avons également demandé @NintendoAmérique s’il savait que Bing génère des images de Kirby en train de faire le 11 septembre. https://t.co/fk5JkBButs pic.twitter.com/LQgldZrfQL – Emmanuel Maiberg (@emanuelmaiberg) 4 octobre 2023

Cela nous rappelle les potins de la cour d’école qui courent vers la méchante fille et lui demandent si elle sait que la fille populaire parle d’elle au sportif qui elle… eh bien, vous voyez l’image.

je suis désolé, c’est juste drôle à quel point cette image capture la ruée vers les outils d’IA générative avec si peu de réflexion sur les conséquences https://t.co/fk5JkBButs – Emmanuel Maiberg (@emanuelmaiberg) 4 octobre 2023

Non, brah, c’est juste drôle. Période. Mais en même temps, nous ne pouvons pas non plus arrêter de rire et de nous inquiéter du fait que « peu de réflexion sur les conséquences » se rapporte à un mème de Bob l’éponge réalisé de mauvais goût.

Avons-nous mentionné que l’auteur était tellement perturbée par cela qu’elle a créé elle-même les mèmes ?

J’ai généré un tas d’images IA de personnages fictifs bien-aimés faisant le 11 septembre, et je ne suis pas le seul.

Revenons à ce pour quoi vous êtes ici : la moquerie impitoyable et bien méritée.

putain de merde, je viens de taper ça dans un traitement de texte et ça m’a tout de suite permis, le meurtre n’est PAS vraiment bon, les gars, mon Dieu, nous ne sommes PAS prêts pour l’avenir pic.twitter.com/iwAQJhXrXV -Mike Solana (@micsolana) 1er mars 2023

Bravo à Mike pour être entré directement dans le vif du sujet sous une forme hilarante.

C’est étrange. Il y a certainement un problème. J’ai tapé « une personne stupide écrit un article » dans Bing et cela m’a lié à ce tweet. – Charles CW Cooke (@charlescwcooke) 5 octobre 2023

Non, je pense que l’IA fonctionne réellement dans ce cas.

Oh, comme tu es intelligent, tu te souviens des mèmes et tu les recycles. Tu veux un biscuit ? pic.twitter.com/VdFSGKWzaR -Kyle Beckley (@Kyle_Beckley) 5 octobre 2023

D’autres ont pris le ballon et ont couru avec.

Bing tue littéralement des gens – Maniaque aux manières douces (@80sGeek) 5 octobre 2023

Bien sûr. Si nous ne pouvons pas imputer cette tragédie à une société maléfique, est-ce vraiment arrivé ?

A part ça, Mario, comment s’est passée la pièce ? pic.twitter.com/JvZAB7LrQh – Pete (@Petetheelder) 5 octobre 2023

Crachez, prenez-en digne! Merci Pete. Avez-vous pensé aux conséquences ?

Points bonus pour le mashup avec Current Thing !

Avez-vous également blâmé Crayola pour votre candidature à l’école de journalisme ? https://t.co/8X7EsxbnMt – jimtreacher.substack.com (@jtLOL) 5 octobre 2023

Peut-être que Kirby essaie de sauver des vies en faisant un kamikaze dans les avions pilotés par les terroristes ? Avez-vous pensé à cela? https://t.co/2mIaNhKSV9 – (((Aaron Walker))) (@AaronWorthing) 5 octobre 2023

Notre propre Aaron Walker a des idées.

Ce genre de choses est stupide et entraînera l’adoption de lois stupides et je veux quitter ce rocher. https://t.co/FPJw0ekDoS – Kaya (@sisterinferior) 5 octobre 2023

Pas faux. Vous ne pensez pas que des journalistes médiocres qui veulent devenir le prochain Upton Sinclair ne provoquent pas des lois stupides ? Pensez à l’hystérie de la paille en plastique.

nous devrions avoir plus de sympathie pour les personnes qui sont analphabètes en technologie et qui n’ont jamais rien construit, comprenant tout juste maintenant l’idée qu’un ordinateur fera tout ce que vous lui dites de faire grâce à l’IA rendant le calcul accessible, même aux journalistes. c’est probablement très effrayant. https://t.co/XoFO4OePBk -Zack Kanter (@zackkanter) 5 octobre 2023

C’est comme maman disait : « Ceux qui peuvent le font, ceux qui ne peuvent pas, enseignent et ceux qui échouent, problématisent. »

Le journalisme, c’est quand vous achetez un couteau, poignardez quelqu’un avec, puis attaquez le fabricant du couteau pour ne pas avoir fait plus pour vous arrêter. https://t.co/TiCHmqd44E – Jeremy Kauffman 🦔 (@jeremykauffman) 5 octobre 2023

Et c’est tout ce que nous avons à dire à ce sujet.

C’est ainsi que vous créez une histoire lors d’une journée d’information lente. — Andrew S – Visage ! 🚀 (@Faceplants00) 5 octobre 2023

Attends, non ! Un de plus. Et maintenant c’est fini.

