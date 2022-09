Un journaliste de Hong Kong libéré sous caution et voyage pour une bourse

HONG KONG (AP) – Le chef du plus grand groupe de journalistes de Hong Kong a été libéré sous caution jeudi et autorisé à quitter la ville pour une bourse à l’étranger deux semaines après son arrestation pour avoir prétendument gêné des policiers lors de leurs reportages.

Ronson Chan, qui préside l’Association des journalistes de Hong Kong, a plaidé non coupable de deux chefs d’entrave à la police. Une condamnation pourrait signifier jusqu’à deux ans de prison.

Chan a été autorisé à verser une caution et à quitter Hong Kong pour un programme de bourses à l’Université d’Oxford plus tard ce mois-ci à condition qu’il tienne la police de Hong Kong informée de son adresse et de son numéro de portable pendant son séjour en Grande-Bretagne.

Il a été arrêté alors qu’il faisait un reportage sur une réunion de propriétaires dans le district de Mong Kok au début du mois avec un collègue.

La police a déclaré que les deux se comportaient de manière suspecte et ont été priés de produire une preuve d’identité. Chan a été arrêté après avoir refusé de coopérer et a refusé de montrer sa carte d’identité.

Son arrestation a suscité l’inquiétude du Club des correspondants étrangers de la ville, qui a déclaré qu’il “soutient le droit des journalistes à couvrir des histoires sans crainte d’être harcelés et arrêtés”. Le club a également appelé les autorités à faire preuve de “transparence et de prudence” dans le traitement de l’affaire.

Interrogé jeudi devant le tribunal sur ses réflexions sur la liberté de la presse à Hong Kong, Chan a déclaré qu’il n’était pas en mesure de discuter des détails de l’affaire, mais a déclaré que “tout le monde à Hong Kong, si vous essayez d’observer ce qui se passe, alors vous pouvez obtenir la réponse.

Hong Kong, autrefois bastion de la liberté de la presse en Asie, a depuis vu sa liberté de presse décliner après qu’une loi stricte sur la sécurité nationale visant à éradiquer la dissidence a été imposée à la ville. Les médias critiques à l’égard du gouvernement, tels que Apple Daily et Stand News, aujourd’hui disparus, ont fermé leurs portes après que la police a perquisitionné leurs bureaux et arrêté des dirigeants et des journalistes.

Zen Soo et Alice Fung, The Associated Press