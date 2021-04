«Cette poursuite fait partie d’une stratégie continue du gouvernement consistant à utiliser le système juridique pour réprimer la dissidence, qui inclut désormais toute personne – y compris les journalistes d’investigation – qui tente de contester le récit officiel du gouvernement», a déclaré Antony Dapiran, un Hongkongais. avocat et écrivain basé.

Choy, ancien producteur et pigiste de la chaîne publique Radio Television Hong Kong (RTHK), a été arrêté en novembre et accusé d’avoir enfreint la loi pour avoir accédé à une base de données publique d’immatriculations de voitures. Elle cherchait à obtenir des informations sur la plaque d’immatriculation des véhicules – une procédure standard que les journalistes de Hong Kong pratiquaient pour vérifier les faits ou rapporter des articles d’enquête. Elle a plaidé non coupable.

Les informations sur la plaque d’immatriculation ont été utilisées dans un documentaire pour le radiodiffuseur RTHK, enquêtant sur l’incapacité de la police à empêcher une foule pro-Pékin d’attaquer des manifestants anti-gouvernementaux et des navetteurs dans une station de métro en juillet 2019. conséquence des manifestations de 2019 à Hong Kong et a miné la confiance dans la police, qui ne s’est présentée qu’après le départ de la foule et après que des dizaines de personnes aient été blessées.

La police a depuis travaillé pour réécrire le récit de cette nuit-là, en le présentant comme un affrontement entre «des rivaux à égalité égale».

La veille de son verdict, l’épisode documentaire de Choy a remporté le prix Kam Yiu-yu de la liberté de la presse, parmi les plus hautes distinctions journalistiques à Hong Kong. Les juges ont déclaré que le travail soulevait «des pistes importantes auxquelles les personnes au pouvoir ont refusé de répondre», ajoutant qu’il s’agissait d’une «utilisation détaillée et professionnelle des archives publiques». L’épisode était intitulé «7.21: À qui appartient la vérité».

En prononçant son verdict, la juge a déclaré que le public n’avait pas de «droits absolus» pour accéder aux documents en vertu de la loi de Hong Kong, et que Choy aurait dû être honnête en essayant d’accéder à la base de données. Les raisons de Choy pour accéder à la base de données, a ajouté le juge, n’ont pas d’importance.

Choy a encouru jusqu’à six mois de prison, mais le juge, compte tenu des récompenses du journaliste et du mérite de son travail, a accepté une amende de 774 $. Choy, en entendant la décision, ôta son masque noir et essuya ses larmes.

Avant le verdict, des partisans, dont certains de l’ancien employeur de Choy, RTHK, ont scandé que les journalistes sont «justes» et que le journalisme n’est pas un crime.

Les associations de presse ont condamné l’arrestation initiale de Choy et ont déclaré que les règles avaient changé pour piéger délibérément les journalistes. Les journalistes accédant à la base de données d’immatriculation des voitures étaient autrefois en mesure de saisir leurs informations et leur profession dans une catégorie intitulée «autres» jusqu’à ce que l’option soit supprimée, limitant de fait l’accès des journalistes aux données.

Le diffuseur a tenté en vain de retirer le documentaire de Choy des prix de journalisme et a refusé d’accepter le prix qu’elle a remporté cette semaine.

Les journalistes craignent que d’autres freins au journalisme indépendant se profilent. Plus tôt cette année, la directrice générale Carrie Lam a promis d’introduire une législation contre les «fausses informations» et les discours de haine, lois qui ont créé des problèmes pour les médias d’information ailleurs dans la région, y compris à Singapour.

Le classement de Hong Kong dans l’indice mondial de la liberté de la presse est resté à 80 sur 180 pays cette année, bien qu’il ait chuté depuis le 18e en 2002. Reporters sans frontières a cité les nouvelles menaces posées par la loi sur la sécurité nationale et «une campagne d’intimidation de grande envergure» contre RTHK par le gouvernement.

« Les criminels qui enfreignent la loi doivent faire face à la justice », a ajouté le gouvernement. « Les arrestations et les poursuites étaient fondées sur des faits et des preuves et strictement selon les lois en vigueur. »