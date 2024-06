Un journaliste de Gaza qui écrivait pour Al Jazeera détenait trois otages chez lui avec sa famille, selon Israël

Un journaliste de Gaza qui écrivait pour Al Jazeera détenait trois otages chez lui avec sa famille avant d’être tué par des commandos israéliens lors d’une opération de sauvetage samedi, selon l’armée israélienne.

Abdallah Aljamal, qui travaillait également comme porte-parole du ministère du Travail dirigé par le Hamas, a été tué lorsque des soldats des forces spéciales ont pris d’assaut son domicile dans le centre de Gaza et ont sauvé les otages Almog Meir Jan, 21 ans, Andri Kozlov, 27 ans, et Shlomi Ziv, 41 ans. » a déclaré l’armée israélienne.

La mort d’Aljamal a été initialement rapportée par Rami Abdu, chef de l’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme, qui a affirmé que des soldats des Forces de défense israéliennes avaient fait une descente au domicile du journaliste et l’avaient tué ainsi que plusieurs membres de sa famille.

Abdallah Aljamal a été tué lorsque des soldats des forces spéciales ont pris d’assaut son domicile dans le centre de Gaza et ont secouru trois otages, selon des informations.

X / @PalestineChron

Les anciens otages Almog Meir Jan, Noa Argamani, Andrey Kozlov et Shlomi Ziv (dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du coin supérieur gauche) ont été secourus lors d’une opération spéciale menée par les forces israéliennes dans la bande de Gaza.

REUTERS

L’armée israélienne a reconnu qu’Aljamal gardait les otages dans sa maison familiale, mais n’a fait aucune mention de ce qui est arrivé à ses proches.

« C’est une preuve supplémentaire que l’organisation terroriste Hamas utilise la population civile comme bouclier humain », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué.

Aljamal avait déjà écrit une chronique pour Al Jazeera en 2019. Le média basé au Qatar a déclaré qu’Aljamal n’avait jamais été un employé.

Avant sa mort, Aljamal collaborait au journal Palestine Chronicle, où il écrivait une multitude d’articles couvrant la mort de Palestiniens à Gaza pendant l’offensive israélienne.

Almog Meir Jan, 22 ans, a été vu accueilli par ses proches au centre médical Sheba Tel-HaShomer, après son sauvetage de la bande de Gaza.

Armée israélienne/AFP via Getty Images

Andrey Kozlov réagit après avoir été secouru par des soldats de Tsahal à Gaza.

REUTERS

Beaucoup de ses articles récents se sont concentrés sur l’opération en cours de Tsahal à Nuseirat, où se trouvait sa propre maison, et où les renseignements israéliens avaient découvert qu’il détenait trois des quatre otages sauvés samedi près d’un camp de réfugiés.

Le Palestine Chronicle est une organisation à but non lucratif basée dans l’État de Washington qui s’efforce de fournir des informations quotidiennes à Gaza.

Le média affirme que son équipe « est composée de journalistes professionnels et d’écrivains et d’auteurs respectés qui ne parlent au nom d’aucun parti politique et ne défendent aucun programme politique spécifique ».

Shlomi Ziv embrasse sa sœur, Revital Nasi, et sa cousine, Liat Ariel, après avoir été retenues en otage pendant plus de 8 mois.

via REUTERS

L’organisation a confirmé dimanche qu’Aljamal était un contributeur travaillant sur le terrain à Gaza, mais n’a pas mentionné qu’il détenait trois otages.

Le média n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Post.

Aux côtés des trois hommes, les forces israéliennes ont également secouru Noa Argamani, la Israélienne de 26 ans qui est devenue le visage terrifié de l’attaque terroriste du 7 octobre contre l’État juif.