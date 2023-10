Un journaliste chevronné d’Al Jazeera était de retour sur le terrain à Gaza jeudi, juste un jour après qu’une grande partie de sa famille ait été tuée par une frappe aérienne israélienne sur un camp de réfugiés palestiniens.

Dans un vidéo postée par AJ+la branche numérique du réseau basé au Qatar, Wael Dahdouh a déclaré qu’il était de son « devoir » de retourner rapidement au travail malgré la perte de plusieurs membres de sa famille.

« Comme vous pouvez le constater, les tirs se poursuivent partout », a déclaré le chef du bureau de Gaza, montrant au loin la fumée d’une frappe aérienne. « Il y a des frappes aériennes et des bombardements d’artillerie, et les choses continuent d’évoluer. »

Mercredi, une frappe aérienne israélienne a frappé le camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, tuant de nombreux Palestiniens, dont l’épouse de Dahdouh, Amna, 44 ans, son fils Mahmoud, âgé de 16 ans, et sa fille Sham, âgée de 7 ans, et petit-fils en bas âge, Adam. Huit autres membres de la famille élargie du camp ont également été tués, dont la fille de son cousin, Hadeer, et ses quatre enfants.

Bisan, la fille de Dahdouh, âgée de 27 ans, n’était pas au camp au moment de la frappe aérienne, selon Al Jazeera. Jeudi, elle attendait à l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa des nouvelles de ses frères et sœurs blessés mais survivants : Sondos, Kholoud, Batoul et Yehya.

Hanan Dahdouh, la belle-mère du journaliste, âgée de 81 ans, a également survécu à l’attaque mais a été grièvement blessée. Elle reste inconsciente et ignore les pertes massives de sa famille, a déclaré jeudi son fils Ali à Al Jazeera.

Le journaliste d’Al Jazeera Wael Dahdouh assiste à une cérémonie funéraire pour sa femme, son fils, sa fille et d’autres personnes le 26 octobre 2023, après qu’ils ont été tués dans une frappe aérienne israélienne. Ashraf Amra/Agence Anadolu via Getty Images

La famille Dahdouh avait récemment évacué ses maisons du quartier de Tal al-Hawa, au nord de Gaza, vers le camp de Nusseirat, après qu’Israël a ordonné aux Palestiniens de se déplacer vers le sud pour éviter d’être tués.

Wael Dahdouh, qui couvre l’apartheid et l’occupation israéliennes depuis des années, diffusait en direct la frappe aérienne qui a probablement touché l’endroit où sa famille s’abritait, selon le National Press Club.

Des photos et des vidéos prises par d’autres journalistes à Gaza montraient Dahdouh marchant près de l’hôpital et tenant les corps partiellement enveloppés et ensanglantés de ses enfants morts. Le correspondant a également été montré portant le cadavre de son petit-fils tandis que deux femmes, apparemment des proches, pleuraient et aidaient à soutenir le corps du garçon.

Dans la vidéo d’AJ+ publiée jeudi, Dahdouh a déclaré qu’il était reconnaissant pour les condoléances mais qu’il devait continuer à rendre compte de la crise humanitaire à Gaza.

“J’ai senti qu’il était de mon devoir, malgré la douleur et la blessure ouverte, de revenir devant la caméra et de communiquer avec vous sur les réseaux sociaux le plus rapidement possible”, a-t-il déclaré. “Merci à tous et s’il vous plaît, gardez-nous dans vos prières.”

“Malgré la douleur… j’ai senti qu’il était de mon devoir de revenir devant la caméra.” Wael Al Dahdouh, journaliste d’Al Jazeera, explique pourquoi il continue de faire des reportages depuis Gaza après la mort de sa femme, de son fils, de sa fille et d’autres proches. pic.twitter.com/zHazgIS1nG – AJ+ (@ajplus) 26 octobre 2023

Les membres de la famille de Dahdouh font partie des milliers de Palestiniens qui sont morts à Gaza ce mois-ci à la suite des représailles israéliennes après que des militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1 400 personnes et prenant des centaines d’otages.

L’armée israélienne a depuis lancé des attaques aériennes ininterrompues, préparée à une invasion terrestre, coupé l’eau, la nourriture, le carburant et les médicaments, et piégé les Palestiniens dans l’enclave. Plus de 7 000 Palestiniens – dont 3 000 enfants – ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Malgré le récent scepticisme du président américain Joe Biden quant au bilan des morts rapporté par le ministère lié au Hamas, le HuffPost a révélé que ses chiffres sont cités en interne par le gouvernement américain.