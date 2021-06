Un journaliste de Fox 26 Houston accuse le réseau de « museler » elle et d’autres, taquine la publication d’enregistrements de Project Veritas – RT USA News

Ivory Hecker, un journaliste de la filiale de Houston de Fox News, a tiré une bordée surprenante sur le réseau, l’accusant de supprimer les reportages qui ne correspondaient pas au récit souhaité, et promettant de les exposer.

Lors d’un reportage en direct lundi, Hecker a allégué que « Fox Corp. a été muselée » elle et peut-être d’autres journalistes « pour garder certaines informations de vous, les téléspectateurs. »

« Je vais sortir quelques enregistrements sur ce qui se passe dans les coulisses de Fox », a-t-elle dit, pointant du doigt la tenue conservatrice controversée Project Veritas. Le matériel est censé être publié par le point de vente mardi.

Project Veritas a publié le clip, ainsi que des images supplémentaires, montrant l’un de ses journalistes, Christian Hartsock, en train de parler à Hecker, à ce qui semble être le même endroit depuis lequel elle faisait son reportage en direct.

« Ils ont envoyé un journaliste là-bas. Ils n’aiment pas ce que cette personne a dit. Et ils se retournent et punissent le journaliste », elle a dit.

Cela a-t-il un sens? Non. Mais je suppose que je suis censé connaître le récit et m’y tenir au lieu de m’en tenir aux faits.

Après que Hecker ait fait ces allégations, le nom du groupe est apparu sur Twitter, que Project Veritas a salué comme un autre succès. Son propre compte Twitter avait été suspendu en février « pour des violations répétées de la politique d’information privée de Twitter. »

