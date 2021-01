Le journaliste Andy Ngo, dont les parents ont fui le Vietnam aux États-Unis en 1978, est lui-même devenu un réfugié politique, fuyant vers Londres, affirmant avoir reçu des menaces de mort d’Antifa pour sa couverture du mouvement.

«Depuis plusieurs mois maintenant, les menaces de violence contre moi ne font qu’augmenter, les promesses des extrémistes d’Antifa de me tuer,» a déclaré samedi soir le natif de Portland dans une interview à Sky News. Les autorités locales chargées de l’application de la loi n’ont rien fait contre les menaces présumées, même lorsque Ngo a fourni les noms des suspects, a-t-il déclaré.

«Cela m’a beaucoup souffert de devoir temporairement quitter le pays et la maison qui ont installé mes parents qui sont venus là-bas en tant que réfugiés politiques,» Ngo a ajouté.

Ngo a pris une importance accrue après avoir été attaqué par une foule de manifestants Antifa en 2019. Il n’y a pas eu d’arrestations en relation avec cette attaque – dans laquelle Ngo a été battu, volé et hospitalisé pour une lésion cérébrale – même si elle a été filmée. sous différents angles et l’avocat du journaliste a fourni les noms des suspects à la police.

Certains membres d’Antifa ont condamné Ngo pour «Permettre le fascisme» et les exposer à un danger en signalant leur nom et en affichant les photos de leur arrestation. Il a été vilipendé par le magazine Rolling Stone, qui l’a qualifié de « Troll de droite » et dit qu’il essaie de «Diaboliser» Antifa.

La haine envers Ngo s’est apparemment encore accrue avec la publication prochaine de son livre, ‘Démasqué’, qui raconte l’histoire de la violence d’Antifa et ses «Plan radical pour détruire la démocratie.»

Powell’s City of Books, le détaillant de Portland qui est présenté comme la plus grande librairie indépendante du monde, a été pris pour cible par les manifestants après avoir déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il refuserait de stocker le livre de Ngo sur ses étagères mais continuerait à le vendre en ligne. Les manifestations devant le magasin phare Powell’s à Portland ont parfois été violentes et se sont prolongées pendant au moins une semaine, obligeant l’énorme détaillant à fermer tôt et à évacuer les employés et les clients par la porte arrière.

Les manifestations, que certains observateurs ont appelées « Gravure de livres modernes », peut avoir eu une conséquence inattendue en attirant plus d’attention sur «Démasqué». Le livre, dont la sortie est prévue pour le 2 février, est déjà le vendeur n ° 1 dans plusieurs catégories politiques sur Amazon.com. À un moment donné plus tôt ce mois-ci, c’était le meilleur vendeur global du géant en ligne.

Ngo a déclaré que les mêmes politiciens démocrates qui avaient condamné et amplifié l’émeute du 6 janvier au Capitole américain étaient silencieux « au mieux » quand Antifa et Black Lives Matter ont frappé Portland avec 120 jours d’émeutes, y compris des attaques violentes contre un palais de justice fédéral, l’année dernière. Il a déclaré que certains ont même encouragé les efforts de financement participatif pour sortir les émeutiers de prison, tandis que d’autres ont décrit les agents des forces de l’ordre fédérales comme «La Gestapo et la police secrète de Trump.»

Les émeutes à Portland ont été si graves le jour de l’inauguration du président Joe Biden que 15 militants d’Antifa ont été arrêtés, dont près de la moitié avaient été arrêtés et libérés pour des crimes similaires l’année dernière, a déclaré Ngo. « Il s’agit d’une version cauchemardesque de Groundhog Day, » il ajouta.

Rappelant que Biden avait qualifié Antifa «d’une idée, pas d’une organisation» lors de la campagne présidentielle de l’année dernière, Ngo a souligné que des documents qui lui avaient été divulgués montrent la configuration organisationnelle d’Antifa, y compris les processus de recrutement, de radicalisation et de vérification des nouveaux membres.

« Très triste, » L’auteur Julia Smith a dit que Ngo s’était enfui à Londres. « Ce n’est pas l’Amérique que ses parents recherchaient. »

