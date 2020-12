Une ancienne avocate détenue pendant plus de six mois en raison de rapports sur l’épidémie de coronavirus à Wuhan a été équipée d’un tube afin qu’elle puisse être gavée de force après avoir entamé une grève de la faim, a déclaré son avocat.

Zhang Zhan, 37 ans, était apparemment incapable de retirer le tube car ses bras étaient retenus. Elle a été arrêtée en mai et accusée de «provoquer des querelles et de semer le trouble», une accusation souvent utilisée contre les critiques et les militants du gouvernement en Chine.

Zhang a tenté de signaler l’épidémie de virus sur les réseaux sociaux et sur un compte de streaming, et est maintenant détenu dans un centre de détention près de Shanghai.

Elle a été officiellement accusée d’avoir diffusé de fausses informations en novembre. Son avocate, Zhang Keke, a détaillé sa détérioration dans un article de blog après lui avoir rendu visite.

«Elle portait un pyjama épais avec une ceinture autour de la taille, sa main gauche épinglée devant et sa main droite épinglée derrière», écrit-il. «Elle a dit qu’elle avait eu un tube gastrique inséré récemment et parce qu’elle voulait le retirer, elle a été contenue.»

«En plus des maux de tête, des étourdissements et des douleurs à l’estomac, il y avait aussi des douleurs dans la bouche et la gorge. Elle a dit que cela pouvait être une inflammation due à l’insertion d’une sonde gastrique.

Il a ajouté qu’elle avait dit qu’elle s’attendait à aller au tribunal en décembre, mais que la comparution avait été annulée et qu’elle ne savait pas comment elle allait survivre.

Zhang a refusé d’arrêter la grève de la faim même après que son avocat lui ait dit que sa famille et ses proches l’avaient exhortée à y mettre fin.

Ce n’est pas la première fois que Zhang est arrêté sur de telles charges. Elle a été arrêtée une fois en 2018 par les autorités chinoises et à nouveau en 2019 pour avoir exprimé son soutien aux militants de Hong Kong.

Zhang a nié l’allégation de falsification d’informations et a déclaré à son avocat qu’elle avait recueilli les informations sur le terrain lors d’entretiens avec des habitants de Wuhan.

Plusieurs journalistes citoyens chinois ont été arrêtés et réduits au silence après s’être rendus à Wuhan pour rendre compte de l’épidémie de virus et de la réponse. Chen Qiushui a été parmi les premiers à être détenu en janvier et a disparu après avoir diffusé en direct sur les réseaux sociaux des scènes d’hôpitaux bondés. Li Zehua, qui s’est rendu à Wuhan, a disparu début février et a été libéré en avril.

Zhang a publié des vidéos sur Youtube – qui est interdit en Chine – de manière constante de février jusqu’à son arrestation en mai.

Dans une vidéo publiée en février, elle a expliqué son expérience de visite dans les hôpitaux de Wuhan et a déclaré que le nombre de patients infectés était supérieur aux chiffres du gouvernement. Elle a également mis en doute l’efficacité de contenir le virus dans les hôpitaux.

Dans une autre vidéo publiée en mai, elle s’est enregistrée devant une grande gare de Wuhan où elle a essayé d’interviewer des voyageurs mais n’en a pratiquement pas trouvé. Elle a dit que la ville de Wuhan était gouvernée par la peur.