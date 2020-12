Zhang Zhan est détenue depuis son arrestation en mai – YouTube

Un tribunal chinois a condamné lundi une journaliste citoyenne à quatre ans de prison pour ses rapports non censurés de Wuhan pendant les premiers stades de l’épidémie de coronavirus.

Zhang Zhan, 37 ans, a comparu devant le tribunal de Shanghai en fauteuil roulant en raison de la détérioration de sa santé. Elle a entamé une grève de la faim fin juin pour protester contre sa détention, et a été soumise au gavage par sonde nasale, selon ses avocats.

Mme Zhang a été reconnue coupable d’avoir provoqué des querelles et provoqué des troubles après une brève audience, selon l’un de ses avocats de la défense, Ren Quanniu. Elle avait encouru jusqu’à cinq ans pour cette accusation, que les autorités utilisent régulièrement pour détenir des militants et autres dissidents.

«Elle a dit quand je lui ai rendu visite (la semaine dernière): ‘S’ils me donnent une lourde peine, je refuserai la nourriture jusqu’à la toute fin.’ … Elle pense qu’elle mourra en prison », a déclaré M. Ren à l’agence de presse AFP.

«C’est une méthode extrême de protestation contre cette société et cet environnement», a-t-il ajouté.

Mme Zhang, une ancienne avocate, a parcouru 500 miles de Shanghai à Wuhan début février pour voir par elle-même ce qui se passait à l’épicentre du coronavirus. Elle était une source d’informations de première main non censurées parmi les rapports des médias d’État étroitement contrôlés sur le virus.

Elle a fait la chronique des premiers stades chaotiques et des expériences des résidents. Elle a publié des rapports et des scènes en direct de la ville sur WeChat, Facebook et Twitter, y compris des preuves de crématoriums fonctionnant à minuit alors que le nombre de morts augmentait.

Elle a également rendu compte du harcèlement par les autorités des membres de la famille des victimes et de la détention d’autres journalistes citoyens.

Elle a disparu à la mi-mai et a ensuite été accusée d’avoir diffusé de fausses informations, accordé des interviews à des médias étrangers, perturbé l’ordre public et «manipulé de manière malveillante» l’épidémie.

En juin, elle a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention. Plus tôt ce mois-ci, l’un de ses avocats a déclaré qu’elle avait été forcée de porter une ceinture 24 heures sur 24 qui retenait ses mains pour l’empêcher de retirer les sondes d’alimentation et qu’elle avait besoin d’aide pour aller aux toilettes.

Le Parti communiste au pouvoir contrôle les médias en Chine et cherche à censurer les informations qu’il ne veut pas divulguer.

Dans les premiers stades de l’épidémie, les autorités ont puni plusieurs médecins de Wuhan pour «rumeur» après avoir alerté des amis d’une mystérieuse pneumonie circulant dans la ville. Le plus connu d’entre eux, Li Wenliang, est décédé plus tard de Covid-19.

Les autorités chinoises ont arrêté un certain nombre d’activistes et de journalistes citoyens qui ont rendu compte de l’épidémie. Alors que certains ont été libérés, d’autres sont toujours en détention ou on ne sait pas où ils se trouvent.

Depuis le début du mois de décembre, les autorités ont détenu davantage d’activistes et de journalistes «sans fournir aucune information crédible suggérant que ces personnes ont commis des infractions légalement reconnaissables», a déclaré Human Rights Watch samedi.

Il a appelé les autorités à «abandonner toutes les accusations sans fondement et à libérer immédiatement et sans condition les personnes détenues à tort».

Après les premiers faux pas et les accusations de dissimulation de l’épidémie initiale, la Chine a depuis largement maîtrisé Covid-19 à l’intérieur de ses frontières.

Les autorités chinoises insistent sur le fait qu’elles ont réagi rapidement au cours de ses premières semaines critiques et ont donné du temps au reste du monde pour se préparer.

Les médias d’État ont attribué le succès de la Chine à maîtriser le virus au leadership du président Xi Jinping et ont poussé les théories selon lesquelles le virus aurait pu circuler hors de Chine avant l’épidémie à Wuhan.

Cependant, le gouvernement a entravé les efforts pour toute enquête indépendante sur la source du virus, qui a maintenant infecté plus de 80 millions de personnes dans le monde et tué près de 1,8 million.

Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé doit se rendre à Wuhan le mois prochain pour enquêter.