Un tribunal chinois a condamné lundi un journaliste citoyen qui a documenté les premiers jours de l’épidémie de coronavirus à quatre ans de prison, envoyant un avertissement sévère à ceux qui contestent le récit officiel du gouvernement sur la pandémie.

Zhang Zhan, le journaliste citoyen de 37 ans, a été la première personne connue à être jugée pour avoir fait la chronique de l’épidémie en Chine. Mme Zhang, une ancienne avocate, s’était rendue à Wuhan depuis son domicile à Shanghai en février, au plus fort de l’épidémie en Chine, pour voir le bilan du virus dans la ville où il est apparu pour la première fois. Pendant plusieurs mois, elle a partagé des vidéos montrant des hôpitaux bondés et des résidents s’inquiétant de leurs revenus.

En Chine, les médias d’information sont étroitement contrôlés par l’État. Certains journalistes citoyens essaient de proposer des reportages plus indépendants, qu’ils publient sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais leur travail est souvent censuré et ils sont régulièrement punis.

Mme Zhang a vivement critiqué le gouvernement dans ses dépêches, demandant pourquoi il avait essayé de faire taire les dénonciateurs à propos du virus et se demandant si le verrouillage de Wuhan avait été décrété trop durement.