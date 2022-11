Un journaliste brésilien harcelé par la police lors de la Coupe du monde ; Dit le drapeau régional confondu avec le symbole LGBTQ

Un journaliste couvrant la Coupe du monde de football au Qatar mardi a déclaré que la police locale l’avait harcelé à l’extérieur d’un stade après qu’un drapeau régional brésilien ait été confondu avec un drapeau de fierté LGBTQ.

Le Brésilien Victor Pereira a déclaré que les autorités avaient saisi son téléphone après avoir enregistré la réaction négative d’un homme au drapeau coloré de Pereira de l’État de Pernambuco, dans le nord-est du Brésil, qui arbore un arc-en-ciel, une croix rouge et une étoile.

Il a déclaré à Reuters qu’un homme vêtu d’une robe blanche traditionnelle l’avait confondu avec le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBTQ alors qu’il quittait le stade Lusail après la victoire 2-1 de l’Arabie saoudite contre l’Argentine.

L’homosexualité est illégale au Qatar et passible de prison.

“Ce type vêtu d’une robe blanche a attrapé le drapeau, l’a jeté par terre et a commencé à le piétiner. J’ai pris mon téléphone pour enregistrer une vidéo mais il l’a attrapé de ma main et a dit qu’il ne me le rendrait que si je supprimais la vidéo”, a déclaré Pereira.

“Puis un officier est arrivé et a tenté d’intervenir. Il a pris le téléphone de l’autre gars et m’a ordonné de supprimer la vidéo.”

Pereira a déclaré qu’il avait obéi pour s’assurer qu’il récupérerait son téléphone car il l’utilisait pour le travail. Son cas a fait la une des journaux mardi après avoir mis en ligne une nouvelle vidéo sur Twitter relatant ce qui s’est passé.

Le Comité suprême pour la livraison et l’héritage, les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, pas plus que le bureau des médias du gouvernement qatari.

Le gouverneur de Pernambuco, Paulo Camara, a exprimé sa solidarité avec Pereira sur Twitter.

Un journaliste américain a déclaré avoir été brièvement détenu lundi alors qu’il tentait d’entrer dans un stade de la Coupe du monde au Qatar alors qu’il portait une chemise arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ, affirmant également que son téléphone avait été saisi.

