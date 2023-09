Un journaliste birman écope d’une peine de 20 ans de prison pour avoir couvert les conséquences du cyclone, selon un site d’information.

BANGKOK (AP) — Un tribunal du Myanmar a condamné un photojournaliste d’une agence de presse clandestine à 20 ans de prison avec travaux forcés pour sa couverture des conséquences meurtrières du cyclone de mai, a annoncé mercredi l’organisation de médias.

La peine prononcée contre Sai Zaw Thaike, photographe du service d’information en ligne indépendant Myanmar Now, semble être la plus sévère prononcée contre un journaliste détenu depuis que l’armée a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021.

L’organisation pour la liberté de la presse Reporters sans frontières a déclaré en avril que le Myanmar était le deuxième plus grand pays emprisonnant des journalistes, derrière la Chine. Le pays se classe au bas de l’Indice mondial de la liberté de la presse 2023 du groupe, se classant 176e sur 180 pays.

Myanmar Now, qui opère dans la clandestinité, a rapporté qu’un tribunal militaire a jugé, reconnu coupable et condamné Sai Zaw Thaike, 40 ans, lors de la première audience depuis sa détention dans l’État de Rakhine, à l’ouest du pays.

Les débats se sont déroulés dans la prison d’Insein, à Yangon, la plus grande ville du Myanmar, où le photographe a été incarcéré après son arrestation. L’agence de presse a déclaré que Sai Zaw Thaike n’avait pas le droit de rendre visite à sa famille et s’était vu refuser une représentation juridique.

« Sa condamnation est une nouvelle indication que la liberté de la presse a été complètement anéantie sous le régime de la junte militaire, et montre le prix élevé que les journalistes indépendants du Myanmar doivent payer pour leur travail professionnel », a cité le site d’information, citant le rédacteur en chef de Myanmar Now. Swe Win comme dit.

Le média a indiqué que Sai Zaw Thaike avait été arrêté le 23 mai à Sittwe, la capitale de l’État de Rakhine, alors qu’il enregistrait les dégâts causés par le cyclone Mocha, la tempête la plus destructrice du pays depuis au moins une décennie. Mocha a touché terre près de Sittwe un peu plus d’une semaine avant son arrestation et a provoqué des crues soudaines et des pannes de courant généralisées.

La tempête a tué au moins 148 personnes dans l’État de Rakhine, dont beaucoup étaient des membres de la minorité musulmane persécutée des Rohingyas vivant dans des camps de déplacés internes, et a endommagé plus de 186 000 bâtiments.

Le service de presse a déclaré qu’il avait été initialement inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment en vertu d’une loi qui relève de la rubrique générale de trahison mais qui est parfois qualifiée de sédition. D’autres accusations incluent l’incitation à la peur, la diffusion de fausses nouvelles et l’agitation contre un employé du gouvernement ou l’armée, passibles d’une peine de prison maximale de trois ans.

Il a également été accusé de diffamation en ligne, passible de trois ans d’emprisonnement, et d’avoir violé une loi sur la gestion des catastrophes naturelles pour avoir prétendument diffusé de fausses informations sur une catastrophe dans l’intention de semer la panique dans l’opinion publique, ce qui est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un ans.

Myanmar Now a déclaré qu’il ne savait pas quelles accusations couvraient la condamnation de mercredi. Les détails des procès politiques sont généralement étroitement surveillés par les autorités, et les informations de Myanmar Now n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

La condamnation de Sai Zaw Thaike constitue la dernière atteinte à la liberté de la presse et aux journalistes perpétrée par le gouvernement militaire du pays, qui a sévèrement réprimé les médias indépendants.

Au moins 13 médias, dont Myanmar Now, ont vu leur licence de presse révoquée et au moins 156 journalistes ont été arrêtés, dont une cinquantaine sont toujours détenus, selon le groupe de surveillance local Detained Journalists Information. Près de la moitié des personnes encore en détention ont été reconnues coupables et condamnées.

Au moins quatre professionnels des médias ont été tués et d’autres ont été torturés pendant leur détention.

Certains des médias dont la fermeture a été ordonnée ont continué à opérer dans la clandestinité sans autorisation, publiant en ligne tandis que leurs collaborateurs continuaient à faire des reportages tout en essayant d’éviter d’être arrêtés. D’autres opèrent depuis l’exil.

L’armée a perquisitionné le bureau de Myanmar Now à Yangon un mois après la prise de contrôle de 2021 et certains membres du personnel, dont le rédacteur en chef Swe Win, ont fui les poursuites pénales et se sont cachés alors que les autorités faisaient mettre leurs maisons sous scellés.

Sai Zaw Thaike est le deuxième journaliste de Myanmar Now à être arrêté. Le journaliste vidéo Kay Zon Nway a été arrêté alors qu’il couvrait une manifestation anti-coup d’État à Yangon fin février 2021, puis libéré quatre mois plus tard dans le cadre d’une large amnistie.

(astérisque) Nous ne faiblissons pas dans notre engagement à continuer de fournir des nouvelles et des informations au peuple du Myanmar, malgré les immenses défis auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Swe Win depuis son exil.

Grant Peck, Associated Press