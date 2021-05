Le journaliste biélorusse qui a été emmené hors d’un avion détourné est apparu dans une vidéo « de confession » aujourd’hui.

Dans une vidéo mise en ligne, le blogueur biélorusse Roman Protasevich dit qu’il est en bonne santé et reconnaît avoir joué un rôle dans l’organisation de troubles de masse l’année dernière.

Roman Protasevich a été arrêté lorsque l’avion a atterri Crédits: Rex

Le chasseur était armé de quatre missiles air-air R-73L et de deux R-27R, selon des rapports Crédits: AviaticA

Protasevich, 26 ans, a été arrêté lorsqu’un avion de Ryanair a été contraint d’atterrir à Minsk.

Les commentaires ont été immédiatement rejetés par ses alliés comme formulés sous la contrainte.

« Voici à quoi ressemble Raman sous la pression physique et morale. Je demande la libération immédiate de Raman et de tous les prisonniers politiques », a écrit sur Twitter en anglais un chef de l’opposition biélorusse, Sviatlana Thiskanouskaya, en utilisant l’orthographe biélorusse de son nom.

Apparaissant sur plusieurs canaux de l’application de messagerie Telegram, Protasevich, vêtu d’un sweat-shirt noir et les mains étroitement jointes devant lui, dit qu’il se trouve dans un centre de détention provisoire à Minsk et nie avoir des problèmes cardiaques rapportés par certains médias sociaux.

Il semble également avoir une petite tache noire sur son front.

Le président biélorusse Alexander Lukashenko, 66 ans, a été confronté au plus grand défi de son règne de près de 27 ans de la part de manifestants qui sont descendus dans la rue après avoir été déclaré vainqueur d’une élection l’année dernière qui, selon eux, avait été truquée.

Environ 35 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations régulières en août 2020. Loukachenko nie la fraude électorale et a accusé l’Occident de parrainer les manifestations.

Cela vient après qu’un avion de combat MiG-29 aurait menacé de faire exploser un avion de Ryanair transportant 123 passagers du ciel dans le cadre d’un complot visant à arrêter le blogueur anti-régime.

On prétend que le pilote de l’armée de l’air a reçu « l’autorisation de tirer » alors que les soupçons montent sur le rôle d’un groupe de mystérieux russes à bord de l’avion.

Les Russes mystérieux ont volontairement quitté l’avion à Minsk et n’ont pas continué le vol lorsqu’il s’est envolé pour sa destination Vilnius.

Leur présence a alimenté les craintes de l’implication des services secrets russes dans une opération trouble visant à arrêter le journaliste de l’opposition Protasevich qui a été détenu avec sa petite amie Sofia Sapega, 23 ans, après l’atterrissage d’urgence.

Le président russe Vladimir Poutine soutient le régime biélorusse dirigé par son copain dictateur Alexandre Loukachenko, accusé d’avoir truqué des élections en août.

Le prétexte pour forcer l’avion à atterrir était une alerte à la bombe, mais aucun explosif n’a été trouvé par les autorités bélarussiennes.

Un Boeing 737-800 de Ryanair atterrit à l’aéroport international de Vilnius, à Vilnius, en Lituanie Crédit: EPA

Le vol Ryanair a été contraint de se poser après avoir décollé d’Athènes Crédit: AFP

La principale figure de l’opposition, Pavel Latushko, a déclaré: «Les contrôleurs aériens de l’aéroport de Minsk-2 ont menacé de tirer sur l’avion civil de Ryanair avec des passagers à bord.

«Pour cette raison, un chasseur militaire MiG-29 de l’armée de l’air biélorusse a été envoyé.

« Cela prouve une fois de plus que cet incident était un acte de terrorisme d’État …

« Il exige une réaction immédiate des autorités européennes et de l’ensemble de la communauté mondiale. »

Protasevich, un éminent critique du régime, a déclaré à ses compagnons de voyage qu’il «risquait la peine de mort» alors qu’il était emmené par les forces de sécurité.

Pendant ce temps, le pays pourrait faire face à de nouvelles sanctions alors que les alliés européens discutent de la manière de réagir.

Les dirigeants de l’Union européenne tiendront des pourparlers d’urgence pour discuter de la situation, tandis que le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a fait allusion à une action plus dure.

Il a déclaré: «Le Royaume-Uni condamne les actions d’hier des autorités biélorusses, qui ont arrêté le journaliste Roman Protasevich sur la base d’une ruse, après avoir forcé son vol à atterrir à Minsk.

«M. Loukachenko doit être tenu pour responsable de ses actions farfelues.

«Le Royaume-Uni demande la libération immédiate de M. Protasevich et des autres prisonniers politiques détenus au Bélarus.

« Le Royaume-Uni travaille avec nos alliés sur une réponse coordonnée, y compris de nouvelles sanctions. »

Le vol aurait été plus proche de Vilnius que de Minsk lorsqu’il a été dérouté, selon un rapport de la BBC.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré sur Twitter: « Le détournement d’un avion civil est un acte de terrorisme d’État sans précédent. Il ne peut rester impuni. »

Une chaîne officielle du Belarus Telegram a affirmé avoir sauvé l’Europe d’un incident terroriste en faisant tomber l’avion de Ryanair à destination de la capitale lituanienne Vilnius.

L’organisation de défense des droits humains Amnesty International a qualifié cet épisode de « effrayant » et d ‘ »acte apparent de piraterie aérienne ».

Un avion MIG-29 a escorté le vol Ryanair Boeing-737-8AS jusqu’à Minsk.

123 À BORD D’UN AVION MENACÉ

Le chasseur était armé de quatre missiles air-air R-73L et de deux R-27R, selon des rapports.

Il y avait 123 passagers à bord de l’avion de passagers forcés de descendre à Minsk.

C’est le contrôle de la circulation aérienne à Minsk qui a informé le pilote de la présumée alerte à la bombe, a-t-on rapporté.

Le comité d’enquête biélorusse a déclaré qu’il avait ouvert une affaire pénale dans un faux rapport sur une bombe à bord de l’avion de Ryanair.

Mais avant d’être emmené, Protasevich aurait dit à d’autres passagers « la peine de mort m’attend ici ».

Vladimir Poutine soutient le régime biélorusse dirigé par son pote dictateur Alexandre Loukachenko

Alexander Loukachenko a appelé Poutine à l’aide après la contestation du résultat des dernières élections et des manifestations anti-régime dans tout le pays

Roman Protasevich a agacé Loukachenko pour avoir osé s’exprimer contre lui Crédit: NEXTA

Un témoin oculaire a déclaré que Protasevich était désemparé.

« Ce n’est que lorsque le gars a appris que nous allions atterrir qu’il s’est énervé », a déclaré le passager.

« Nous avons tous été sortis à quatre et les chiens ont reniflé toutes nos affaires. »

Protasevich « a été emmené de côté, ses affaires ont été jetées sur le tarmac.

« Nous lui avons demandé ce qui se passait. Il a dit qui il était et a ajouté: » C’est là que la peine de mort m’attend « .

«Il était déjà plus calme, mais frissonnant.

« Un officier se tenait à côté de lui tout le temps, et bientôt les militaires l’ont simplement emmené. »

L’avion devait partir pour Vilnius mais sans l’ennemi politique détenu.

La directrice de la chaîne d’Etat russe RT, Margarita Simonyan, a déclaré: « Je n’ai jamais pensé que je serais jalouse de la Biélorussie de quelque façon que ce soit. Mais pour le moment, je l’envie. »

Le vol Ryanair avait décollé d’Athènes à Vilnius lorsqu’il a été dérouté

L’avion est resté sur le tarmac pendant environ cinq heures Crédit: Reuters

Ryanair a déclaré que des contrôles avaient été effectués dans l’avion mais que « rien de fâcheux » n’avait été trouvé Crédit: Reuters

Un passager s’est rendu sur Twitter pour rapporter ce que le blogueur a dit lors de l’atterrissage de l’avion Crédit: @raselle_gr

Des sources aéronautiques à Vilnius ont déclaré que l’avion avait effectué un atterrissage d’urgence en raison d’un conflit dans l’avion.

« Il y a eu un conflit entre un passager et un membre d’équipage. Il a été décidé de faire atterrir l’avion à Minsk », a déclaré la porte-parole de l’aéroport, Lina Beisiene.

Ryanair a déclaré que les contrôles à Minsk n’avaient trouvé « rien d’anormal » et que l’avion avait été autorisé à décoller après environ cinq heures au sol.

« Ryanair a notifié les agences nationales et européennes de sûreté et de sécurité concernées et nous présentons nos excuses sincères à tous les passagers concernés pour ce retard regrettable qui était hors du contrôle de Ryanair », a-t-il ajouté.

Le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a déclaré que l’action de la Biélorussie était « contraire au droit international » et que la réaction devait être « forte et efficace ».

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que la Biélorussie serait tenue responsable de la sécurité de tous les passagers de l’avion.

Le centre des droits de l’homme Vesna a également déclaré: « Roman Protasevich a été arrêté. Il était sur le vol Ryanair Athènes-Vilnius. »

La trajectoire de vol de l’avion Ryanair Crédit: NEXTA

Les autorités de l’aviation civile lituanienne n’avaient «aucune information» sur les bombes placées à bord de l’avion, a-t-elle déclaré.

L’agence de presse publique biélorusse a déclaré que c’était l’ordre personnel de Loukachenko de faire descendre l’avion à Minsk.

Le ministère bélarussien de la Défense a confirmé la détention de Protasevich, qui vivait en exil.

L’avion a décollé sans le dissident, juste après 18 heures.

Plusieurs autres pays européens ont réagi avec colère à la nouvelle.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a accusé la Biélorussie d ‘ »action odieuse ».

Les politiciens de l’opposition disent que l’avion a été forcé d’atterrir à Minsk après une « fausse menace » qu’un explosif était à bord.

Le chef de l’opposition, Svetlana Tikhanovskaya, largement considéré comme ayant remporté l’élection présidentielle de l’année dernière contre Loukachenko avant d’être contraint à l’exil, a déclaré: « Il est absolument évident qu’il s’agit d’une opération des services spéciaux visant à détourner un avion afin d’arrêter le militant et blogueur Roman Protasevich.

« Le régime a mis en danger la sécurité des passagers à bord et de toute l’aviation civile pour des représailles contre un homme qui était le rédacteur en chef des plus grandes chaînes indépendantes du Bélarus Telegram. »

ATTERRISSAGE D’URGENCE

La Biélorussie est le dernier pays d’Europe à appliquer la peine de mort.

Tikhanovskaya a averti: «Désormais, pas une seule personne survolant la Biélorussie ne peut être sûre de sa sécurité.

« Après tout, le régime abuse des règles du trafic aérien pour capturer ceux qui ne sont pas d’accord. »

Protasevich avait déclaré qu’à l’aéroport d’Athènes, un homme d’âge moyen russophone chauve avait tenté de filmer la page principale de son passeport. Il a ensuite tourné et est parti.

NEXTA a été étroitement impliqué dans le reportage d’une vague de manifestations de l’opposition qui, l’année dernière, menaçait de renverser Loukachenko, avant qu’il ne soit soutenu par Poutine.

Un message retweeté en Russie disait: « La détention de Protasevich (NEXTA) est une splendide, belle, compliquée, (opération) dans les meilleures traditions du KGB soviétique, l’œuvre du bélarussien CHEKA (sécurité de l’État). T’es cool! »

NEXTA a rapporté: « Protasevich était à bord d’un vol allant d’Athènes à Vilnius. Il risque la peine de mort en Biélorussie.

« Les Loukachistes [derogatory term for supporters of embattled President Lukashenko] a saisi l’avion pour arrêter Protasevich », a indiqué la chaîne.

Les autorités bélarussiennes ont affirmé que son équipe de déminage examinait l’avion, mais il a été rapporté par la suite qu’aucun explosif n’avait été trouvé.

La version officielle de Minsk disait: « La Biélorussie a défendu l’Europe. Des informations ont été reçues selon lesquelles l’avion a été miné. »

L’avion avait presque quitté l’espace aérien biélorusse mais a été contraint d’atterrir à Minsk. La situation a été immédiatement signalée au Président.

« Loukachenko a donné l’ordre inconditionnel de faire demi-tour à l’avion et de le recevoir.

« Dans cette situation, le plus important est la sécurité et la vie des gens. »

Le journaliste de 26 ans a été arrêté après l’atterrissage de l’avion Crédits: Roman Protasevich

Protasevich a travaillé en tant que rédacteur en chef de la chaîne Nexta Live basée en Pologne en 2020

La police anti-émeute a battu des manifestants appelant Loukachenko à démissionner