Un journaliste banni de X après avoir publié un dossier « piraté » de JD Vance — RT World News

Le réseau social accuse Ken Klippenstein d’avoir publié des « informations personnelles privées non expurgées »

Le journaliste indépendant Ken Klippenstein a été suspendu de la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) après avoir publié un dossier compilé par la campagne de l’ancien président Donald Trump lors de l’examen de son colistier, JD Vance.

Klippenstein, qui s’auto-publie sur Substack après avoir quitté The Intercept plus tôt cette année, a publié jeudi le document et partagé un lien avec ses abonnés X, citant l’intérêt du public en période électorale.

Le document de 271 pages a été compilé en février et comprend une section sur « vulnérabilités potentielles » qui note les critiques passées de Vance à l’égard de Trump. Le dossier comprenait également l’adresse du domicile de Vance et un numéro partiel de sécurité sociale. Les autres médias qui ont reçu le document ont refusé de le publier, invoquant des inquiétudes quant à sa provenance et à son caractère journalistique.

« Ken Klippenstein a été temporairement suspendu pour avoir enfreint nos règles concernant la publication d’informations personnelles privées non expurgées, en particulier les adresses physiques du sénateur Vance et la majorité de son numéro de sécurité sociale », a déclaré un porte-parole de X dans un communiqué.

Klippenstein a défendu sa décision de publier le document, affirmant qu’il s’en tenait au principe. Il a fait valoir qu’il avait établi un lien vers un document contenant des informations déjà accessibles au public.

« Cet effet dissuasif sur la parole est exactement la raison pour laquelle nous avons publié le dossier Vance dans son intégralité. » Klippenstein a dit dans un message à « Elon Musk, le soi-disant guerrier de la liberté d’expression. »

Il a fait valoir que les médias d’information traditionnels ont été trop prudents dans la publication d’informations sensibles, craignant des réactions négatives ou étant étiquetés comme diffusant des informations. « influence étrangère malveillante ».

Pendant ce temps, Elon Musk a défendu l’interdiction, appelant la publication « l’une des actions de doxxing les plus flagrantes et les plus perverses que nous ayons jamais vues. »

Il s’agit de l’une des actions de doxxing les plus flagrantes et perverses que nous ayons jamais vues. Les candidats à la présidentielle ne sont pas spéculativement en danger – il y a déjà eu deux tentatives. @realDonaldTrumpc’est la vie. De plus, le doxxing comprenait des informations détaillées sur les adresses de leurs… – Elon Musk (@elonmusk) 26 septembre 2024

« Les candidats à la présidentielle ne sont pas spéculativement en danger – il y a déjà eu deux tentatives d'assassinat. [Donald Trump's] vie, » il a écrit, affirmant que « Le doxxing comprenait des informations détaillées sur les adresses de leurs enfants. »















En août, l’équipe de campagne électorale de Trump a affirmé que ses courriels et documents internes avaient été volés par « sources étrangères » aurait tenté de « semer le chaos » et influencer le prochain vote présidentiel américain.

À l’époque, Politico avait rapporté avoir commencé à recevoir des courriels d’un individu anonyme connu uniquement sous le nom de « Robert », qui avait fourni des documents de la campagne Trump, notamment des dossiers sur Vance et le sénateur de Floride Marco Rubio, également envisagé pour la vice-présidence. nomination. « Robert » aurait contacté plusieurs médias, prétendant posséder un « variété » de Trump « documents juridiques et judiciaires » ainsi que « discussions internes de la campagne ».

Le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a déclaré que les documents avaient été « obtenu illégalement auprès de sources étrangères hostiles aux États-Unis » et que ces sources avaient pour but de « interférer avec les élections de 2024 et semer le chaos tout au long de notre processus démocratique. »