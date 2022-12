Un journaliste australien s’enquiert du film ‘Bollywood’, Desis le considère comme la ‘meilleure description’ de RRR

S Rajamouli, avec ‘RRR’, a prouvé qu’il était à l’écoute du public. Le film a été soutenu par un large public, tant en Inde qu’à l’étranger, et l’incroyable collection au box-office qu’il a réalisée n’est que la preuve de la distance parcourue par le film. Avec beaucoup de buzz que le film a créé, un nouveau message qui devient viral vient d’une journaliste australienne nommée Melinda Farrell. Dans son tweet, on peut voir Farrell interroger les gens sur un film de Bollywood et, d’une manière ou d’une autre, les internautes l’ont considéré comme la description “la plus appropriée” du film RRR.

« Un ami me recommande un film de Bollywood mais il ne se souvient plus du titre. Il s’agit d’un homme qui doit sauver sa sœur après qu’elle a été enlevée du village et qu’il a été découvert par un flic infiltré. Implique une grande scène avec des tigres et des ours dans un palais. Quelqu’un peut-il aider?” lire le tweet. Sous le tweet, elle a écrit: “Twittez-nous! Merci à tous! RRR c’est et bon de découvrir que c’est en fait un film de Tollywood.”

— Melinda Farrell (@melindafarrell) 3 décembre 2022

“RRR (rise rugissement de la révolte)… Ce n’est pas un film de Bollywood, c’est un Tollywood qui est un film en télougou, mais il sort en plusieurs langues le plus gros blockbuster en Inde, aux États-Unis, au Japon et domine le monde… Profitez du film”, a écrit un Twitter utilisateur. Une autre personne a écrit: “PAS un film bollywoodien. Appelez-le simplement film Telugu. RRR.”

Le film se déroule dans les années 1920 lorsque l’Inde était sous le Raj britannique et il met en lumière les atrocités perpétrées par les Britanniques sur les Indiens.

Compte tenu du fonctionnement des films, le film, dans son laps de temps limité, ne pouvait montrer qu’une fraction des brutalités infligées aux Indiens par les colonisateurs.

Cependant, un historien britannique nommé Robert Tombs pense différemment. Plus tôt, un rapport est devenu viral qui affirmait que le professeur d’histoire française à l’Université de Cambridge avait écrit un article pour ‘The Spectator’ dans lequel il affirmait que la représentation des Britanniques dans ‘RRR’ était “exceptionnellement méchante et en même temps étonnamment idiot.”

Selon The Spectator, dans la lettre, il a écrit : « Représenter des responsables et des soldats britanniques errant dans le pays en train de commettre des crimes avec désinvolture est un signe d’ignorance absolue ou de malhonnêteté délibérée… Ainsi, des films comme RRR ne révèlent pas une vérité cachée sur le passé, ils n’expriment pas non plus de véritables sentiments populaires. Ils essaient de susciter des émotions synthétiques… Netflix devrait avoir honte de le promouvoir.”

